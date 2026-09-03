72歲長紅女星病後狂減下身膝頭變鬆　曾患大腸癌子宮肌瘤照肺有嘢

現年72歲的肥媽（Maria Cordero）近年身體頻頻亮起紅燈。肥媽曾於2002年確診大腸癌，後又因子宮肌瘤切除全子宮。近年她亦曾因突發心絞痛、血壓飆高、血氧驟降，緊急入院接受「通波仔」手術、停工兩星期要做手術。早前肥媽在Facebook開直播，自爆正留院吃了安眠藥，一臉疲累心情極差，雖已執定行李出遊，但因身體不適決定入院檢查，並稱要賣掉所有樓，與黑妹等好姊妹結伴周遊列國，嚇窒一眾網民，以為她患上重病。之後肥媽解畫，指當日入院照肺，照到「有粒嘢」，心情當然不好，幸而翌日驗出是良性。直播中肥媽忍不住咳嗽，她指咳不出痰，要食一星期類固醇，不久後她另外拍片透露吸氧能力低。肥媽日前在豪宅拍片做運動，而身形較胖的她仍有肚腩，上身較胖，但雙腿纖幼，清減不少，肥媽做到狂抹汗，不少網民都激讚她好犀利。

肥媽。（資料圖片）

肥媽是《中年好聲音》評判。（TVB節目圖片）

肥媽一人養6個細路。（小紅書@肥媽）

肥媽豪宅爆汗做運動清減不少

肥媽日前在社交平台分享片段。從影片中可見，肥媽身處獨立屋，家中客廳闊落，一人做運動綽綽有餘。肥媽在客廳地下舖了細細張瑜伽墊，跟住音樂起舞，做到大汗疊細汗。肥媽跳又踎，對她來說毫無難度。肥媽膝頭哥黐了兩張膠布，她解釋並非膝頭哥出事，而是身體老化，預防受傷，她說：「因為我哋啲關節，呢幾廿年都鬆咗。呢啲唔係有事，係運動用嘅膠布，令佢唔好走位、唔好扭親，我孫女故我買，令膝頭骨唔好走位。」肥媽穿上短褲，露出纖幼雙腿，近年狂做運動的她身形清減不少，看上去亦健康了。

肥媽指之後想學八段錦，不少網民留言激讚肥媽好勵志，「好勵志」、「難怪瘦咗咁多」、「厲害啊」、「加油！！！」、「肥媽都跳尊巴（Zumba）～～加油～～」

2020年喪夫後，肥媽就一直將愛犬Barney作為精神寄託。（Facebook@Maria Cordero）

肥媽種田。（截圖）

肥媽第二任老公末期肺腺癌病逝 獨住大埔2千萬豪宅

肥媽自第二任工程師外籍老公施曉洋在2020年因末期肺腺癌病逝後，肥媽住大埔2千萬豪宅弄孫為樂，屋外更擁有多個花圃可以種田。肥媽曾經有兩段婚姻，第一段婚姻她飽受老公家暴兼出軌，令肥媽後生時要一個養6個，做搬運工養家還債，一人孭150磅麵粉，一做兩年7個月，同時要湊細路，十分辛苦。

肥媽豪宅做運動。（小紅書@肥媽 Maria）

好勤力。（小紅書@肥媽 Maria）

曝光豪宅客廳。（小紅書@肥媽 Maria）

又跳又踎。（小紅書@肥媽 Maria）

爆汗。（小紅書@肥媽 Maria）

一臉疲倦。（小紅書@肥媽 Maria）