前港姐季軍王敏慈透視裙騷性感舞姿　若隱若現俘虜網民：身材超棒

《2026香港小姐競選》決賽於日前圓滿結束，當晚除了佳麗在台上的演出精彩外，台下來撐場的港姐師姐衣著也非常吸睛，各展美態。至於2023年港姐季軍王敏慈，雖然未能親臨決賽現場，但她亦相當有心，特意拍片「隔空」支持新一屆港姐師妹。

王敏慈是2023年香港小姐季軍。（資料圖片）

王敏慈去年從內地返港出席台慶。（陳順禎 攝）

王敏慈去年從內地返港出席台慶。（陳順禎攝）

透視短裙騷性感舞姿

王敏慈日前在社交平台上載了一條精心拍攝的短片，並特別標籤了「2026香港小姐」。影片中，她身穿一襲牛油果綠色的透視斜肩連身超短裙，大方露出單肩及鎖骨線條。全身上下的肌膚白皙如雪，搭配一雙緊緻的修長美腿，極具視覺衝擊力。加上輕薄透視的布料設計，令其豐滿身材上圍若隱若現，畫面極度誘人，隨着她展現撩人舞姿，簡直令人大流鼻血！

王敏慈身穿一襲牛油果綠色的透視斜肩連身超短裙。（小紅書截圖）

一身白滑肌膚。（小紅書截圖）

眼神迷人。（小紅書截圖）

網民狂讚：今年港姐沒你驚艷！

除了撩人舞姿及震撼人心的好身材外，王敏慈的精緻顏值與迷人眼神更是瞬間擄獲大批網民的心，再配合她本尊一句留言：「喜歡嗎」，不少網民瞬間被她迷倒，留言大讚：「本來好期待你今晚會出現，靚爆鏡」、「身材超棒，樣靚身材正」、「早說了是最美香港小姐」、「星味十足」。更有網民忍不住拿應屆港姐與她作對比，直言：「這幾年的香港小姐都沒有你驚豔。今年更……更沒有你驚豔！」

透視裝上圍若隱若現勁吸睛。（小紅書截圖）

樣靚身材正。（小紅書截圖）

舞姿亦相當撩人。（小紅書截圖）

中戲畢業 合作楊洋肖戰前途無量

現年24歲的2023年港姐季軍王敏慈，參選期間憑標緻五官，及前凸後翹的美好身材，被外界封為「翻版范冰冰」，加上精湛的十級古箏造詣，絕對是名副其實的才貌雙全。不過港姐結束後，王敏慈未有留港發展，而是選擇回北京中央戲劇學院（中戲）繼續深造，至月前，王敏慈宣布喜訊，正式從中央戲劇學院畢業！事實上，王敏慈在讀書期間已機會不斷，先後參演《雨霖鈴》、《諜報上不封頂》及《閃耀如她》等內地頂流大劇，並與內地頂流楊洋、肖戰等合作。而在正式畢業之後，王敏慈更是連拍兩套網劇，前途無量。

王敏慈月前從中央戲劇學院畢業喇！（影片截圖）

不時派福利。（影片截圖）

王敏慈有份參演內地劇集《諜報上不封頂》，與內地當紅小生肖战及小花周雨彤合作。（小紅書）