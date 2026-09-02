黃翠如患子宮肌瘤驚爆剖腹產子肚內全發炎 ：一條條鎅痕

黃翠如今日（2/9）出席無綫全新節目《健康誠諾書》記者會，在接受《香港01》受訪時，她大談對健康的新領悟，並罕有地公開懷孕期間的驚險經歷，感歎「母子平安」實屬不易。

黃翠如今日出席節目宣傳活動。（葉志明攝）

患子宮肌瘤 驚爆剖腹產子肚內全發炎

黃翠如坦言，懷孕過程比想像中艱辛。由於自己早有子宮肌瘤，整個孕期都必須與肌瘤共存。隨著胎兒長大，肌瘤亦隨之變大，導致寶寶到後期生長空間受限。最驚險的是生產當刻：「當急診剖腹產之後，醫生同我講，因為我肚入面有好多發炎嘅情況，有一條條嘅鎅痕，所以當時處理咗好耐。變咗Edwin（蕭正楠）剪完臍帶之後，喺外面等媽媽出來，結果整整等咗個幾鐘，佢當時真係好驚，我醒返之後先知發生咩事，醫生都叮囑我要好好保護個肚。」

被問到會否考慮追B，黃翠如表示目前非常滿足：「我覺得擁有每一個寶寶都係好大嘅感恩，我唔貪心，已經覺得好感激。」她透露現階段希望將全部精力放在兒子身上：「佢依家十幾個月大，好懂得表達愛。有時我攰到瞓著，佢會走過來坐喺我心口度，用隻小手圍住我條頸，再錫我幾口，真係覺得好甜。」

黃翠如暫時未諗追B。（葉志明攝）

注重自身健康

談及工作計劃，黃翠如透露接下來可能需要前往馬來西亞工作兩個月。面對是否帶同兒子隨行的抉擇，她坦言陷入兩難，甚至因此失眠發惡夢：「因為爸爸同時間喺香港有工作，如果帶寶寶去，要考慮當地嘅水質、食材適應，仲有水土不服或者生病等狀況，依家都同爸爸商量緊。」她表示現時會更注重自身健康，透過中西醫調理及補品維持最佳狀態，希望能陪伴孩子長久成長。