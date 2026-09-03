張慧儀走過創傷後遺症伴養子抗病成功　Hanson當面告白：我愛你

張慧儀昨日（2/9）帶同患有先天性心臟病的養子張晃維（Hanson）一同出席無綫節目《健康誠諾書》記者會。張慧儀多年來獨力撫養Hanson，無懼艱辛不離不棄，以無私大愛撐起兒子的生命，展現出偉大的母愛。在接受《香港01》受訪時，張慧儀坦誠分享了當年陪伴兒子經歷心臟大手術的艱辛歲月，而懂事的Hanson亦在現場向母親告白「我愛你」，場面溫馨動容。

張慧儀與兒子一同出席無綫節目《《健康誠諾書》記者會。（葉志明攝）

走過創傷後遺症

回想兒子當年接受心臟大手術的經歷，張慧儀直言那是她人生中最難熬的一段日子，甚至留下創傷後遺症。她感慨表示：「絕對啦，我覺得經歷過嗰段時間，我先至明白到咩叫做創傷後遺症。其實我都幾驚諗返嗰段時間，因為嗰段時間可以話係我同佢同住之後，最經歷、最難熬、最崩潰嘅時刻，就係手術之後嗰段時間。」

被問到當時如何面對並克服負面情緒，身邊是否有傾訴對象時，張慧儀坦言全靠自己硬撐，甚至不敢向遠在馬來西亞的家人透露半句。她解釋道：「冇，其實係靠我自己面對。因為當佢嘅狀態唔好嘅時候，我係冇同任何人分享，首先我屋家人都唔知，我屋家人喺馬來西亞嘛。因為佢唔係好嘅狀態，我唔想去分享，因為我覺得作為一個媽媽，如果喺我個口講出佢唔好嘅狀態，我覺得說話係有能量嘅。如果我講佢唔好，係咪即係我自己都判咗佢死刑？或者我都覺得佢已經係咁？所以嗰段時間我好難熬，就係我要撐住，我唔會講佢任何負能量嘅說話，所以嗰段時間係比較難嘅。」

張慧儀坦言全靠自己硬撐。（葉志明攝）

伴養子抗病成功 Hanson當面告白

幸好Hanson如今已順利康復，張慧儀笑言兒子對當年的痛苦經歷並無記憶：「佢唔知，因為嗰段時間對佢嚟講，問返佢有冇記憶、有冇痛苦，佢係冇嘅，因為佢喺嗰個狀態，所以佢係冇知覺嘅。」 現時她也會開導兒子，提醒他要照顧好自己，「我同佢講當時媽媽心態係點，佢聽到就話以後乖啲。最主要係要照顧好自己，我講一定要照顧好自己，唔好辜負我嘅愛。」

在旁的Hanson感受到媽媽深刻的愛意，現場更當面向張慧儀告白：「媽咪我愛你！」 被問到平時聽不聽媽媽話時，Hanson害羞地點頭答：「聽話囉。」 張慧儀亦欣慰表示兒子總括而言相當乖巧，雖然長大後偶有自己的想法，但總體非常貼心。

張慧儀獨力湊大兒子令人佩服。（葉志明攝）

提及兒子目前的近況，張慧儀透露Hanson非常熱心助人，除了在教會幫忙照顧兒童班，也在學校擔任助教工作。她表示：「佢喺學校做個小助教，唔係話要佢賺幾多錢返嚟，而係我覺得對佢係一個好好嘅鍛鍊，佢幫助其他小朋友，學校都係基督教學校，我覺得好適合佢。」

隨著兒子漸漸長大獨立，張慧儀笑言自己終於可以鬆一口氣，擁有更多「Me Time」：「坦白講，我現在輕鬆咗好多，可以做好多我自己想做嘅嘢，例如經營社交平台、拍視頻，多咗時間屬於我自己。」