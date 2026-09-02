東張西望｜放蛇被按摩淫窟女技師除褲推前列腺　街頭上演雞飛狗走

TVB節目《東張西望》今日（2日）繼續播出馬鞍山街坊商場變淫窟的事件，早前2集講到節目組男同事深入虎穴，走到按摩店內進行「放蛇」，更被女技師「除褲」問：「依家幫你出X係咪？」從而證實了商場的確有淫窟。

節目組男同事深入虎穴。(節目截圖)

節目組男同事再放蛇

今集節目組繼續「放蛇」，在商場尋找按摩店，其中一間店門外有一名女子向節目組同事稱：「$200，入嚟啦！好舒服㗎，好多客。」她更表示店舖開了七、八年：「做得好舒服！」還反問節目組同事有什麼要求，當節目組同事詢問有沒有洗澡時，她說：「幫你整得乾淨啲。」並不停叫節目組同事入房。

節目組男同事再放蛇。(節目截圖)

女技師脫下節目組男同事的褲子

節目組同事赤裸上身伏在按摩床上，一開始是正常操作，但過了45分鐘後，女技師突然跨坐在節目組同事上，然後脫下他的褲子。女技師雙手在他敏感部位遊走說：「幫你推埋前列腺。」她笑著說：「你突然間咁問我係有㗎，但有啲尷尬，埋單加埋按摩$450。」節目組同事再問她若多付一點錢會否有特別服務，她立即表示：「咁肯定㗎！」她指$1000可以做「整套」服務。

女技師脫下節目組男同事的褲子。(節目截圖)

女技師還提起以前的新聞，指以前技術更誇張，後來才收斂：「行出去嗌㗎。」她還調侃節目組同事：「估唔到你咁單純，估唔到你咁純情。」主持甘詠寧直擊訪問按摩店時，直接表示有投訴指店內有色情服務。女技師立即否認，聲稱剛來工作，完全不知情，最後還「關門走人」。她再去問其他女技師時，還上演了一場追逐戰，技師們紛紛雞飛狗走，衝出商場拔足狂奔。

女技師還提起以前的新聞。(節目截圖)

女技師關門走人。(節目截圖)

女技師話咩都唔知。(節目截圖)

上演追逐戰。(節目截圖)

上演追逐戰。(節目截圖)