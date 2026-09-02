楊千嬅演唱會熱到頭暈　否認歌衫太厚重累事：老公唔會虐待我

楊千嬅今晚（2日）出席時裝活動CENTRESTAGE，她指因為本年度焦點人物是與她合作了兩次演唱會的時裝設計師Kit Wan，故一定要支持，表示：「所有嘢都係Made in Hong Kong，我好戥佢開心，人生有一個自己嘅作品展，今日因為我同佢合作咗兩個演唱會，所以我覺得好榮幸，可以同佢share呢個演出。」她更預告，今日的一身造型將會在之後的演唱會再出現，問她可怕提前「劇透」，千嬅就不擔心：「冇問題㗎，成日改㗎，一隻歌都有70個編曲，到時有啲嘢可以又改，但係呢個我都好戥佢開心嘅，每一個年輕人做創作或者創業都唔容易，要經歷好多經驗，而佢可以將呢個人生經驗擺喺時裝我覺得好有意思。」她認為除了音樂、電影、舞台劇可以說話，文創或者設計都一樣可以可以表達生活，今次主題亦有不同變異，相當有意思。

楊千嬅出席時裝活動CENTRESTAGE，她指因為本年度焦點人物是與她合作了兩次演唱會的時裝設計師Kit Wan，故一定要支持。（葉志明攝）

Kit Wan之前為楊千嬅設計的演唱會服飾。（葉志明攝）

她更預告，今日的一身造型將會在之後的演唱會再出現，問她可怕提前「劇透」，千嬅就不擔心：「冇問題㗎，成日改㗎，一隻歌都有70個編曲，到時有啲嘢可以又改。」（葉志明攝）

千嬅認為除了音樂、電影、舞台劇可以說話，文創或者設計都一樣可以可以表達生活，今次主題亦有不同變異，相當有意思。（葉志明攝）

千嬅早前舉行《Live MY LIVE 1.0》世界巡迴演唱會廣州站，綵排遇上暴雨要濕住唱，到開騷時更因高溫熱到頭暈及體力不支，需要坐住唱並稍作休息才不至暈倒，事件令不少歌迷大感擔心，更有人將焦點放在她的舞台服裝上，擔心厚重歌衫令她太熱，增加中暑風險。千嬅就解釋：「大家誤解以為我套衫好厚，其實冇，嗰啲係彈性嘅布，好透氣，我老公唔會虐待我嘅！我係有啲暈，咁啱嗰度比較焗啲，落完雨比較焗啲，變咗有一下暈，但係好快就坐返低，之後喺地下唱完就冇事。」

千嬅早前舉行《Live MY LIVE 1.0》世界巡迴演唱會廣州站，綵排遇上暴雨要濕住唱，到開騷時更因高溫熱到頭暈及體力不支，需要坐住唱並稍作休息才不至暈倒。（大會照片）

歌迷擔心厚重歌衫令她太熱，增加中暑風險，千嬅就解釋：「大家誤解以為我套衫好厚，其實冇，嗰啲係彈性嘅布，好透氣，我老公唔會虐待我嘅！我係有啲暈，咁啱嗰度比較焗啲，落完雨比較焗啲，變咗有一下暈，但係好快就坐返低，之後喺地下唱完就冇事。」（葉志明攝）

此外，昔日與千嬅合作《志明與春嬌》的余文樂，參加新一季《披荊斬棘》，成為唯一香港代表，千嬅以視像通話方式為他打氣，問他為何參賽時，余文樂回答：「我覺得沒試過，不一定不適合，想做一些未做過的事情。」千嬅在訪問中表示替余文樂感高興，她說：「佢邀請我去打打氣，我覺得每個人人生裏面都有唔同嘅軌跡，而佢可以衝破自己去做一啲冇做過嘅嘢，作為認識咁耐嘅朋友係支持吓。」而講到余文樂7月突然宣布與「皮帶大王」千金王棠云離婚，問千嬅可有關心一下對方，千嬅則笑說：「如果真係關心，我就私下關心，唔係咁樣喺度問呀嘛？」

余文樂邀請到楊千嬅以視像通話方式為他打氣。(微博截圖)

講到余文樂7月突然宣布與「皮帶大王」千金王棠云離婚，問千嬅可有關心一下對方，千嬅則笑說：「如果真係關心，我就私下關心，唔係咁樣喺度問呀嘛？」（葉志明攝）

更多同場藝人：