JACE與Marf蛇豹驚喜相遇　憧憬將來能創立個人時裝品牌：要叻啲先

時裝活動CENTRESTAGE昨晚（2日）在會展舉行，當晚主題是本地設計師Kit Wan的作品，曾在演唱會跟她合作的JACE陳凱詠，以一身「蛇妖」的造型亮相，相當貼合她過往的歌曲主題；而同場的Marf邱彥筒則以「豹妹」造型現身，在現場「豹蛇相遇」！

時裝活動CENTRESTAGE上，以本地設計師Kit Wan的作品為主題，曾在演唱會跟她合作的JACE陳凱詠，以一身「蛇妖」的造型亮相，相當貼合她過往的歌曲主題；而同場的Marf邱彥筒則以「豹妹」造型現身，在現場「豹蛇相遇」！（葉志明攝）

Marf相當有型！（葉志明攝）

灰色Colour Con配蛇妖造型 展出紅館演唱會歌衫

JACE受訪時講解自己的衣著：「今次參與呢個party就係設計師Kit Wan嘅collection，佢哋有講少少佢嘅idea，有啲變種人，從一個nature咁樣演變出嚟，你覺得我係蛇？定係人？定係咩？可以自己諗吓。」為了更切合主題，JACE亦在化妝上加了小巧思，戴上兩種深淺度不同的灰色Colour Con，又感謝Kit Wan在服飾上為她加了為她而設的元素。活動上亦展出了JACE今年2月舉辦紅館演唱會時，Kit Wan設計的歌衫，表示：「我覺得佢嘅設計係好啱喺好大個台做表演，因為之前演唱會佢都有幫我做一個tailor made嘅衫，一着返呢啲就會覺得係演唱會擺喺入面嘅衫！」

活動上亦展出了JACE今年2月舉辦紅館演唱會時，Kit Wan設計的歌衫。（葉志明攝）

為了更切合主題，JACE亦在化妝上加了小巧思，戴上兩種深淺度不同的灰色Colour Con。（葉志明攝）

有機會想挑戰個人時裝品牌 坦言自組音樂公司已很累

JACE過往都有參與形象設計工作，她認為時裝能打破想像空間，只要願意試就會找到更多可能性，問到曾否考慮創立一個個人時裝品牌，JACE表示：「我想呀！但係要好叻囉，我而家搞自己嘅音樂事業已經搞緊一個Brand，都搞到好攰咁樣，如果要搞Fashion Band要叻啲，要識多啲叻人，自己又多啲叻嘢先做到，但係長遠嚟講好似可以諗吓。」

JACE在訪問期間跌戒指，使她嚇一嚇。（葉志明攝）

問到曾否考慮創立一個個人時裝品牌，JACE表示：「我想呀！但係要好叻囉，我而家搞自己嘅音樂事業已經搞緊一個Brand，都搞到好攰咁樣，如果要搞Fashion Band要叻啲，要識多啲叻人，自己又多啲叻嘢先做到，但係長遠嚟講好似可以諗吓。」（葉志明攝）

紅館騷後瘋狂去旅行終叉夠電 爆金錢哲學：錢唔使唔嚟

早前剛放完大假的JACE坦言放假放得太耐，有點鬆散，一著靚衫、化靚妝才醒起「原來我可以咁喎」，她透露完成紅館演唱會後就斷斷續續香港和外地兩邊走，有工作就回來，做完又去旅行，吃喝玩樂、陽光海灘都有，有叉夠電的感覺，亦有增值自己：「個增值係在於好好感受吓生活嘅節奏，譬如依家終於多返啲時間見吓屋企人，見吓好耐冇見嘅朋友，呢啲佢未必係增值，又未必係玩啲乜嘢，但係有陣時係有空餘嘅時間先發現原來好重要嘅嘢。」講到賺完錢又使，使完錢又賺，活在當下的她更笑說：「人生就係咁，啲錢唔嚟又使唔去，唔使又唔嚟啦，講埋晒呢啲，係囉，好似係咁樣用。」

JACE透露完成紅館演唱會後就斷斷續續香港和外地兩邊走，有工作就回來，做完又去旅行，吃喝玩樂、陽光海灘都有，有叉夠電的感覺。（Instagram：jacechw）

講到賺完錢又使，使完錢又賺，活在當下的她更笑說：「人生就係咁，啲錢唔嚟又使唔去，唔使又唔嚟啦，講埋晒呢啲。」（葉志明攝）

被講得多開始萌生移民想法 拒城市化地方：節奏快嘅留畀香港

早前JACE被外界以為移民，她也曾回應指自己會返屋企，而在今次訪問中，她就表示：「本來冇呢個打算，但係大家咁樣以為之後我又覺得，有冇可能可以多啲喺唔同地方走走又返嚟？好似可以將多啲creative帶返返嚟叉吓電，慢慢發現原來咁樣嘅節奏係幾適合自己嘅。」至於如果移民會揀什麼地方，JACE首選有陽光與海灘，不太城市化的地方，並謂：「最城市嘅嘢就留返畀香港就得，始終喺呢度個節奏慣咗好快，去其他地方就可以攤慢啲，但係如果要去節奏快嘅地方，我就會寧願留喺香港。」

問到若移民會揀什麼地方，JACE首選有陽光與海灘，不太城市化的地方，並謂：「最城市嘅嘢就留返畀香港就得，始終喺呢度個節奏慣咗好快，去其他地方就可以攤慢啲，但係如果要去節奏快嘅地方，我就會寧願留喺香港。」（Instagram：jacechw）

因工作撞期缺席周殷廷演唱會 預告正籌備中小型小搞作

此外，好友周殷廷（YT）上周剛開完紅館演唱會，但台上台下似乎都不見JACE的蹤影，她解釋正是因為有小搞作準備當中，撞了日子，但希望大家拭目以待：「就係因為我搞嗰啲小型中型嘅搞作，撞咗期，但係非常之恭喜佢，我睇到好多片，非常恭喜佢。（記者：佢有冇邀請你？）梗係有啦，但係睇唔到真係可惜，撞咗，好快可以同大家講做緊嘅嘢，但我知道佢都好努力，同埋演出嘅片大家都睇到，都OK，之後等佢得閒啲先！」

好友周殷廷（YT）上周剛開完紅館演唱會，但台上台下似乎都不見JACE的蹤影，她解釋正是因為有小搞作準備當中，撞了日子，但有睇片，並且十分恭喜對方。