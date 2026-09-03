莊思敏IG分享母親喪禮擺拍片　網民質疑博流量：出殯都玩早拍晚播

拿督千金莊思敏（Jacquelin）與莊思明（Lisa）的母親、已故馬來西亞拿督莊寶太太江玉珠（拿汀江玉殊夫人），於8月27日在親友陪伴下安詳離世，享壽82歲。莊思敏家人為母親江玉於珠日前8月30日至9月1日，一連三日舉行悼念儀式。昨晚（2日）莊思敏在社交平台分享了母親喪禮上的片段，意外引起網民熱議。

馬來西亞拿督莊寶全家福。（ig@jacquelinchng）

莊思敏家人為母親江玉於珠日前8月30日至9月1日，一連三日舉行悼念儀式。（IG/@jacquelinchng）

莊思敏社交平台分享母親喪禮片段惹熱議

莊思敏在IG及threads分享了母親喪禮片段，除了曝光告別儀式華麗莊嚴的佈置之外，亦見到片中穿上白色T恤及黑色西裝的莊思敏步入禮堂，神情悲傷合十鞠躬，片段中亦有不少莊思敏與母親及家人的珍貴合照。

莊思敏社交平台分享母親喪禮片段。（IG/@jacquelinchng）

片段曝光告別儀式華麗莊嚴的佈置。（IG/@jacquelinchng）

穿上白色T恤及黑色西裝的莊思敏步入禮堂，神情悲傷合十鞠躬。（IG/@jacquelinchng）

現場佈置華麗奢華。（IG/@jacquelinchng）

亦有莊思敏與母親的合照。（IG/@jacquelinchng）

莊思敏分享了父母的珍貴照片。（IG/@jacquelinchng）

莊思敏發千字文悼念母親，寫道：「媽咪，你以前經常話關關難過關關過，有咩事最緊要一家人喺埋一齊。冇人會比我哋更清楚，你為咗呢個家承受同付出咗好多好多。呢份對家嘅堅持，你到人生最後一刻都冇放棄過。我哋好幸運，能夠有你一位咁堅強嘅媽媽。雖然由細到大你經常鬧我哋，但熟悉你嘅人都知你係口硬心軟，我哋都知，有阿媽，唔使驚。無論嘴上點講，你個心都會為我哋着想，永遠俾我哋依靠。而我哋都完美繼承咗你啲一點，好多嘢我哋都淨係擺喺心入面冇講到出口。今日我哋好想俾你知，媽咪，呢咁多年嚟，令你操心操勞，辛苦晒！好多謝你做咗咁耐我哋嘅靠山，一直支持同保護我吔，如果冇你，就唔會有今時今日嘅我哋！媽咪，你放心，而家我哋都學識你嘅堅強，會好好照顧自己，唔好再咁擔心啦。好感恩喺我哋成長嘅路有你照顧，教導，幫助，陪伴。而你鐘意嘅食物，經常去嘅舖頭餐廳，鐘意唱嘅歌，你嘅笑容，你種種生活習慣同回憶將住陪住我哋之後嘅人生。能夠成為你嘅仔女，係我哋嘅福氣。你接落嚟嘅路，要好好放低所有嘅牽挂同擔心，將家呢個包袱交俾我哋。媽咪，好好上路，爹D同祖先會陪住你去極樂世界。我哋永遠都會記得你，愛你。」

莊思敏發千字文悼念母親。（IG/@jacquelinchng）

片段惹熱議網民質疑博流量

不過片段卻意外引起大批網民熱烈討論，亦對喪禮拍片的舉動感到不解，更質疑莊思敏博取流量，並留言表示：「出殯都玩早拍晚播？😂😂真係跟唔到個潮流」、「搞白事搞到紅事咁」、「要一日仲在生，都總會有新嘢畀我見識。開眼界了，係有料的。」、「喪事當喜事辦」、「白事早拍晚播新經濟」、「要這樣擺拍嗎？真係理解唔到 睇到以為係咪AI」、「多咗啦，敏 你收手啦 低調幫 auntie 渡過人生最後一刻唔好嗎」。不過有網民就認為莊思敏的做法合理：「公道講人生走馬燈值得睇過結婚成長片段 人走咗回顧佢一生係幾合理」。