「前TVB御用惡人」彭皓鋒患癌照劇接劇　暴雨堅持出席宣傳極專業

現年56歲、有「TVB御用惡人」之稱的彭皓鋒，雖然近年面臨健康挑戰，但專業精神依然無減。日前他與好友唐文龍現身廣東普寧，為兩人主演的網劇《話事人》展開宣傳活動。活動期間現場突發大暴雨，二人依然親力親為，手持透明雨傘走在雨中與粉絲見面及進行直播宣傳，沿途展現極高的敬業態度，獲得不少網民大讚極度專業。

非常專業！（截圖）

冒暴雨落力宣傳 精神奕奕極專業

影片中。當晚普寧天氣惡劣，下着傾盆大雨。彭皓鋒與唐文龍身穿印有《話事人》劇名字樣的黑色宣傳T恤，手持透明雨傘在雨中冒雨前行。儘管雨勢不小，彭皓鋒面容略顯清瘦但精神狀態相當不錯，與唐文龍一邊撐傘一邊熱情地向大家打招呼，隨後更登台與粉絲互動，全程笑容滿面，展現出資深演員的敬業與親和力。

暴雨下仍落力宣傳！（影片截圖）

暴雨下仍落力宣傳！（影片截圖）

暴雨下仍落力宣傳！（影片截圖）

暴雨下仍落力宣傳！（影片截圖）

確診直腸癌三期 拒絕「封肛」靠自費療法控制

彭皓鋒於2023年7月確診患上直腸癌第三期。由於腫瘤極接近肛門位置，當時醫生曾建議進行手術切除，但代價是需要「封肛」並終身使用造口（假肛）。考慮到生活質素及演藝工作，彭皓鋒最終決定暫緩傳統手術，選擇以保健品及自費自然療法等方式對抗癌症。

在他的堅持下，病情迎來奇蹟變化。腫瘤由最高峰時期的8.8厘米，漸進式縮小至現時的2.8厘米，縮細逾大半，連醫生亦對此成果感到驚訝。作為家庭經濟支柱的他，在病情趨穩後隨即全面復工，接拍短劇、商業探店及宣傳活動。這次積極冒雨為網劇《話事人》宣傳。

「TVB御用惡人」彭皓鋒（Peter），2013年7月發現直腸內有一個約5厘米嘅腫瘤，證實患上直腸癌第3期。（截圖）

醫生稱只有一年命。（截圖）

非常努力！（小紅書截圖）

積極面對。（截圖）

好辛苦！（截圖）

一日要去十幾次。（截圖）

彭皓鋒與太太笑住以正面態度面對病情，接受資深傳媒人汪曼玲YouTube節目訪問。（影片截圖）

彭皓鋒積極接受治療。（IG：@peter.pang.820）

彭皓鋒積極接受治療。（IG：@peter.pang.820）

彭皓鋒積極接受治療。（IG：@peter.pang.820）