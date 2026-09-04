「古裝第一美男」與老婆咀對咀鍚好甜　31年婚姻曾遇「一條死路」

當年有「古裝第一美男」之稱的吳岱融上個月過了自己67歲的生日，獲得契仔契女們為他慶祝，老婆鍾淑慧當然在場，最後兩人更咀對咀鍚鍚，非常甜蜜。

契仔契女們為吳岱融慶生。（片段截圖）

吳岱融與的鍾淑慧咀對咀鍚鍚。（片段截圖）

拍劇因戲生情

講到吳岱融與鍾淑慧兩人的感情路，其實都曾經受過考驗。1989年，當時貴為「TVB古裝第一美男」的吳岱融因拍攝劇集《人·鬼·狐》與榮獲環球小姐香港區冠軍的鍾淑慧相識。兩人因戲生情、迅速墜入愛河，並於1995年攜手步入婚姻殿堂。昔日帶著一身瀟灑桀驁氣息的浪子吳岱融，婚後迅速變身為圈中公認的「愛妻號」。

1987年年僅18歲的鍾淑慧於環球小姐選拔賽獲得冠軍。（影片截圖）

吳岱融與鍾淑慧因拍攝《人·鬼·狐》相戀。（劇集海報）

30年婚姻曾遇「一條死路」

不過二人的婚姻路上亦曾遇上小考驗，在結婚7年間，因經濟壓力使夫妻倆往新加坡、內地移居，當中為了不少事情而爭吵，亦曾萌生分開的念頭。太太鍾淑慧更曾以「一條死路」來形容二人的關係，坦言難以忍受吳岱融的性格。後來一度帶愛兒到內地居住一陣子。

鍾淑慧更曾以「一條死路」來形容二人的關係。（影片截圖）

直到一次吳岱融遇小意外要入院，因當時太太到醫院探病時，一直關心自己的傷勢，從而令他深深感受到太太那份溫柔及對他的諒解，讓他決心一改以往性格，挽回太太的信任，更坦言自己一生不能沒有太太，由昔日浪子變成愛妻慈父。

吳岱融與鍾淑慧依然相愛。(張嘉敏攝)