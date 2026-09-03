湯盈盈拍片呼籲愛自己　以女性角度分享健康之道

藝人湯盈盈於1994年參選加拿大蒙特利爾小姐奪冠，她曾憑藉《阿旺新傳》「李笑好」一角勇奪「最佳女配角」。近年參演處境喜劇《愛・回家之開心速遞》，曝光率不斷。作為兩女之母的湯盈盈家庭事業兩得意，近日她為女性健康中心拍攝宣傳片，以現代女性角度分享健康之道。

湯盈盈家庭事業兩得意。

湯盈盈做體檢坦言輕鬆

湯盈盈坦言，過往一直為拍攝《愛・回家之開心速遞》而奔波，同時要兼顧家庭及兩名女兒，生活忙碌，難以擁有完全屬於自己的時間。此外，她認為女性往往習慣將家庭放在第一位，處理好所有人的需要，卻忽略了自己的身體，加上對身體檢查有一定抗拒，故較少進行健康檢查。今次終於抽出時間做驗血、乳房超聲波及X光造影檢查，湯盈盈直言，檢查過程和結果「比想像中輕鬆得多。」而且今次體檢體驗環境舒適，有女士專屬休息及更衣空間，私隱度高，猶如到訪高級Spa，享受一趟「Me Time」時光 。

湯盈盈坦言過往拍攝《愛・回家之開心速遞》，又要兼顧家庭，生活忙碌。

湯盈盈自言重視生活質素，她認為要保持健康，才有足夠體力陪伴家人，她謂：「健康檢查並非單純為搵出病症，而是一份責任，結婚十幾年，仲有兩個囡囡，都想make sure自己可以健健康康同佢哋繼續周圍玩多啲，經歷多啲！」她更提醒身邊閨密及親友，對健康主動及上心一點，是愛自己和愛家人的方式。