周家怡《日落》演技狂受讚!靠1日本神物維持好狀態、補血氣活力UP

憑熱播劇集《日落下的彩虹》人氣急升的周家怡，劇中表現獲網民一致力讚！現實中，她除了是一位實力派演員，更是一名運動狂熱份子，平日極愛打網球及跑步。行程滿檔的她，無論面對日夜顛倒的拍攝，還是高強度的運動訓練，依然能保持紅粉緋緋、精神奕奕，到底她是如何維持巔峰狀態與強大免疫力？



周家怡在熱播劇《日落下的彩虹》中表現亮眼，與柏天男的甜蜜對手戲更是引起網民熱烈討論！

不少網民在討論區直言，原本只是抱著追劇心態，沒想到徹底被她的神級演出震撼！最令人佩服的，是周家怡對角色細節的極致掌控——完全不用誇張大動作，單靠眼神與微表情的細微轉變，就把角色的壓抑、掙扎與內心絕望演得入木三分。特別是在幾場情緒爆發的重頭戲中，她咬著牙、硬是不讓眼淚掉下來的骨氣與忍耐，沒有絲毫歇斯底里的浮誇，卻每一秒都精準刺中觀眾最軟的一塊心房。那種近乎真實的絕妙演技與倔強，渲染力極強，讓人不知不覺完全代入其中，跟著眼濕濕！

見到全網讚賞與支持，周家怡感動落淚，並坦言「能用生命演戲真的很幸福」。她表示每個角色都有生命，自己只求不愧對角色，同時強調拍戲是台前幕後團隊共同創造的熱血成果，衷心感謝觀眾支持，並再次表達對演戲的熱愛。

劇接劇兼熱愛運動！周家怡親解「不言休」養生法

有留意周家怡社交平台的粉絲都會知道，她絕對是個「坐唔定」的人。除了近期劇接劇、工作無間斷之外，私底下的她對網球和跑步的熱愛更是去到狂熱程度！然而，高強度的極限消耗，加上藝人日夜顛倒的作息，很容易會導致免疫力下降、氣血不足，甚至出現睡眠質素變差及容易生病等問題。周家怡坦言，要在高壓生活中Keep住好血氣與活力，絕對不能讓身體「硬撐」。她深明要應付龐大的體力消耗，單靠休息並不足夠，必須從根本滋養五臟六腑、提升免疫力。

熱愛打網球及跑步的周家怡，即使拍劇工作再忙碌，依然能保持充沛體力與紅潤面色。她坦言維持活力的秘訣，在於懂得從根本滋養五臟六腑，強健身體機能。

拆解靈芝養生迷思 為何是都市人「補身首選」？

面對排山倒海的工作與生活壓力，很多香港人都處於「亞健康」狀態，容易出現失眠、疲勞、鼻敏及免疫力下降等問題。不少人會選擇食各種單一功效的保健品，但為何中醫及養生專家總是極力推崇「靈芝」？自古以來，靈芝被譽為珍貴的「上藥」，具備滋養五臟六腑、養生強身的全面功效。現代醫學亦證實，優質的靈芝內含豐富的活性成分，能有效抗病強身、抗疲勞、改善失眠及通心血管。對於像周家怡這類需要長期維持高強度體力消耗、又要保持最佳精神面貌的都市人來說，靈芝絕對是治標又治本的全方位「補身神物」！

作為實力派演員，周家怡的工作日程經常排得密密麻麻。為了不讓疲勞與病菌影響工作表現，她非常注重日常的抗敏與免疫力保養。透過頂級靈芝配方「操Fit」免疫系統，讓她無懼高壓挑戰，隨時隨地散發自信光芒。

細胞賦氧 55倍活性多醣體 頂級抗病成分

然而坊間靈芝產品眾多，為了真正做到全方位抗病強身，周家怡嚴格挑選了極具品質保證的「Return鹿角靈芝」。產品由日本醫學製藥團隊共同研發 、擁有日本大學臨床實證，以珍貴罕有的「北海道鹿角靈芝」為基礎。與一般靈芝不同，鹿角靈芝不會釋放孢子，所有珍貴的活性成分全數保留於子實體內，靈芝三萜及抗氧化質更遠高於一般靈芝。

臨床數據顯示，其「活性多醣體」含量比一般靈芝高出55倍，而具備強效抗炎抗氧化的「靈芝酸 A」亦多出28倍，能有效降三高、護肝保腎！配方更完美結合了6種野生靈芝（赤、白、黑、紫、青、黃）及99.9%破壁孢子，相輔相成地為細胞賦氧，做到真正滋養五臟六腑，全面補中益氣，有效抗氧化、抗病、改善失眠。

• 赤芝︰益心氣、補中益氣

• 白芝︰主咳、通利鼻

• 黑芝︰利水、益腎氣

• 紫芝︰安睡好眠、保神、益精氣

• 青芝︰明目、安精魂

• 黃芝︰益脾胃、美肌緊緻

• 99%破壁孢子︰具優質營養，孢子在破壁後活性成分更易被吸收

Return日本大學鹿角靈芝打破傳統單一配方，結合鹿角靈芝、6種野生靈芝、破壁孢子、乳鐵蛋白及 β-葡聚醣，提供抗病強身的13大滋養功效。

首創加入乳鐵蛋白與 β-葡聚醣 操Fit免疫系統

除了頂級靈芝，產品更採用了突破性的頂尖醫藥技術，加入2大強效免疫成分，成為周家怡對抗致敏源與疲勞的最強後盾：

• 免疫抗敏（乳鐵蛋白）：被譽為健康的第一道防線，是母乳中最核心的免疫蛋白之一！它能有效殺滅病菌，並提升腸道黏膜免疫功能，減少細菌入侵；在清除外來物後，更能幫助細胞修復。

• 強效保護力（專利β-葡聚醣）：特選專利Wellmune®成分，能幫助「操 FIT」免疫系統，鍛鍊免疫細胞時刻保持最佳狀態，令免疫反應更高速有效。臨床實證能改善及減少18%上呼吸道感染症狀。

95%用家認同更有活力 告別失眠鼻敏感

這款產品榮獲100%日本製造、日本政府GMP生產及JAS有機認證，品質極具保證。95%用家認同服用後更精神、更有活力。

星級用家周家怡表示以前好易覺得累，睡足8小時仍然沒精打采。以致拍劇時無法集中，只能頻繁依賴咖啡提神。然而，長此以往不僅未能改善狀態，反而引致氣血失調、膚色暗沉，甚至連手腳也變得冰冷。直至服用「Return 鹿角靈芝」僅一星期，效果已顯著現前，不僅睡眠質素大幅提升，精神活力亦自然恢復。如今平日也能保持運動習慣，隨著氣血運行順暢，手腳冰冷的狀況亦獲得明顯改善。

限時85折優惠！跟着周家怡養出好血氣

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(建議服用方法：保健每日 1-2 粒；強效每日 3 粒。亦可打開膠囊將精華加入食物中服用)

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