52歲視帝娶富妻後內地吸金養家　機場自己托行李上輸送帶狂講多謝

現年52歲的TVB視帝馬國明親民隨和，形象正面，除了事業順風順水外，更是是圈中「愛妻號」，將太太湯洛雯（靚湯）視如女王般寵愛，近年他除了在TVB拍劇，亦將事業重心轉移內地，不時在內地搞演唱會，近來又殺入主持界成為港姐決賽司儀。早前有網民在機場見到馬國明，馬國明自己拎行李拎袋，不用助理操勞，對身邊人十分之好。

馬國明（官方提供圖片）

馬國明夫婦與莊思敏夫婦合照。（IG@jacquelinchng）

湯洛雯與馬國明的婚禮。（IG@roxannetong）

馬國明機場自己拎行李

日前有網民在社交平台上載照片，透露在機場見到馬國明辦理登機手續。 馬國明身穿黑衣及牛仔褲，左肩托住大大個行李袋，右手拎住一個行李喼，與助理正在辦理登機手續。雖然有助理隨行，但馬國明沒有打算將行李交給對方，反而全程自己拎住個袋，助理則兩手空空；待把行李箱放上輸送帶後，馬國明轉身離去。他戴上口罩及眼鏡，雖然是私人時間，但見到影迷鏡頭，亦大方打招呼，為人親切。

馬國明keep得好好。(湯洛雯ig)

湯洛雯為馬國明慶祝生日。(湯洛雯ig)

發文網友嘆馬國明為人有禮又親民：「果然港星的親和力不是說說而已 前一天在現場看了馬明的見面會 第二天剛好要坐早班車回家 就想著看看能不能遇上馬明送一下 結果真的遇到了 馬明值完機就跟我們打招呼一直在說謝謝 也挨個簽名 但當時我只想拍照 就打了一個招呼 爭取下次能主動跟他說話」。另有影迷留言指他從不耍大牌，「前幾年，他估計都不知道他在內地有多少粉絲。據說當年在大理拍《少年四大名捕》有粉絲去看他，他還以為人家去找林峯，還告訴人家林峯在那邊。」

馬國明拎行李到機場辦理登機手續。（小紅書）

一轉頭見到影迷。（小紅書）

大方打招呼。（小紅書）

獲激讚親和力十足。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

馬國明為老婆送上驚喜，湯洛雯手上鑽戒極搶眼。（IG：@roxannetong）

馬太湯洛雯。(ig圖片)

馬太湯洛雯。(ig圖片)

湯洛雯馬國明結婚。（IG@roxannetong)

馬國明與湯洛雯好sweet。(ig圖片)

馬國明與湯洛雯好sweet。(ig圖片)

馬國明與湯洛雯接受《香港01》訪問。(胡凱欣 攝)

湯洛雯慶祝39歲生日。(湯洛雯ig)