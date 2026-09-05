大佬B吳志雄紋身大改造　紋身師爆古天樂每年送勞力士揭兄弟情

曾在《古惑仔》電影系列中飾演「大佬B」的吳志雄，昔日一身標誌性的江湖紋身令人印象深刻。不過日前大佬B上載了一段進行紋身大改造的短片，並寫道：「50多年前的紋身，一定要追上潮流，大改造，未夠18歲青年們，請不要紋身，你紋什麼一定會後悔。」勸喻年輕人切勿因一時衝動紋身！

「大佬B」吳志雄15歲已經做大佬，高峰時期「管轄」範圍由灣仔去到鰂魚涌，甚至北角都有份。（資料圖片）

一身標誌性的江湖紋身令人印象深刻。（資料圖片）

大騷紋身。（資料圖片）

霸氣！（資料圖片）

霸氣！（資料圖片）

手臂上滿佈紋身。（資料圖片）

背脊都有紋身。（資料圖片）

大佬B吳志雄進行紋身大改造 紋身師爆古天樂每年送勞力士名錶

片中所見，大佬B赤裸上身躺在紋身椅上，而紋身師就在其手臂上補色及重新設計圖案，期間大佬B高歌《戰無不勝》，更愈唱愈激動，情緒高漲！有眼利的網民發現大佬B手上戴着勞力士（Rolex）名錶，其後紋身師就大爆是古天樂所送：「古天樂每年都會送一塊給大哥，大哥也做了很多慈善。」

紋身大改造。（影片截圖）

紋身大改造。（影片截圖）

紋身大改造。（影片截圖）

高歌《戰無不勝》。（影片截圖）

高歌《戰無不勝》。（影片截圖）

有眼利的網民發現大佬B手上戴着勞力士（Rolex）名錶，其後紋身師就大爆是古天樂所送。（影片截圖）

傳古天樂代還千萬負債 大佬B親自闢謠：無人幫我還過錢

雖然未知紋身師所講是真是假，但其實大佬B與古天樂相交多年，甚至有傳大佬B當年破產欠債，由古天樂承擔起債務之餘更不用他償還，但大佬B曾在接受《香港01》訪問時就澄清：「無人幫我還過錢，係我自己還嘅，唔係我親口講，我希望各位唔好拎嚟做是非，傳呢個幫我還幾百萬，嗰個同你還咗千幾萬？我喺度講，係冇呀，有就唔使做啦！我睇得太多呢啲傳聞喇，但冇一個人夠膽出嚟喺我面前講，我唔希望誤導觀眾。」

大佬B與古天樂相交多年。（影片截圖）

大佬B親自闢謠。（資料圖片）

大佬B吳志雄。（資料圖片）

大佬B吳志雄強勢回歸。（資料圖片）

大佬B大讚古天樂 親揭二人交情：感情就似親生兄弟

不過大佬B與古天樂私交甚篤，他曾大讚：「見到佢我其實好安慰，早幾年話想返嚟拍電影，佢即刻話『得啦！你同林家棟傾啦』，叫公司簽我！不過我喺內地的確賺錢多咗，以香港條件未必滿足到我，所以自己都唔好意思。不過佢想我返嚟幫手隨時嗌我就得，唔收錢都返嚟。好似上年（2011年）4月叫我返嚟拍廣告，本身話唔拍㗎，但聽到係古天樂嘅又要焗住返嚟，返嚟返去都要隔離14日，夠晒義氣啦！」問到為何古天樂如此值得他長途跋涉都要幫手？他坦言：「呢樣係情義結嚟，唔係抵唔抵幫，係私人問題，大家感情就似親生兄弟，好似同你講『屋企有事返嚟啦』，就係咁簡單。我又冇刷佢鞋嘅，又冇話做咩開咁戲唔預我？內地政府都知我以前身份，我好多電影都唔准播，大家明。」可見二人多年來患難與共的真摯兄弟情！

吳志雄與古天樂私交甚篤。（微博@大佬B吳志雄）

合作拍廣告。（影片截圖）