楊千嬅11月巡演完畢將暫休　澄清不會停止做音樂：以為我退休唔做

《香港01》昨晚（3日）舉行十周年慶祝酒會，楊千嬅現身酒會接受訪問時，提到十周是一個里程碑，問到千嬅未來十年有什麼目標或大計，她坦言：「可能我早十年嘅我仲有啲追求，反而依家去到呢個人生階段，我展望未來十年真係好簡單，唔係話要追啲咩，而係要學識啲咩，例如學識慢活。我好感恩好滿足自己得到嘅所有嘢，所以依家真係要追求健康，養生嘅生活，因為我有我嘅家人同小朋友，所以呢樣嘢係我生活當中好重要嘅基礎。」

千嬅表示未來十年要學懂慢活。

提到未來十年要放慢腳步，千嬅表示去到現時的人生階段每分每秒都很值得珍惜及過得好：「因為好多嘢都唔係必然，所以依家開始一個減數方法去生活，令多啲能量去返自己度，唔好內耗，希望可以多啲陪屋企人，所以其實唔需要話諗太多，依家年代速度太快，太多嘢估計唔到同埋未知數，如果善用未知用作一種好奇心，其實你每一日都可以好唔得閒。追求嘅嘢唔只係工作範圍裡面，可能係人性裡面都有好多嘢去探索吓。」

提到巡迴演唱會即將於11月完結，千嬅表示只是暫時休息，陪吓屋企人，但不會停止做音樂。

至於提到巡迴演唱會即將於11月完結，千嬅立即搞笑表示：「啲人以為我退休唔做！」千嬅解釋今次的巡演跟過去的演出分別很大，需要用到很多能量，所以每場需要的體能都更多，加上為了保持自己的水準，每年只會在十多個城市舉行，完成11月的巡演，好好休息後再於明年初重新舉行。問到是否想抽更多時間陪伴家人，千嬅透露：「我依家放假都係就我個仔嘅學校時間，都係陪吓屋企人，都會做音樂嘅，因為我好喜歡音樂，咁可能我會反而做唱片或者做吓其他嘅工作，Live嘅演出創作其實都係源於生活，試吓做其他嘢有多啲靈感等自己嘅舞台豐富啲。」