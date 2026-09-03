《米紙》前創辦成員Sybil驚傳離世　其男友公布追思會日子

《米紙》前創辦成員之一的Sybil（鄭煒霖）今日（3日）驚傳離世的消息。Sybil近月未有公開露面，上月已在網絡上流傳離世消息。其男友今日於社交平台公布Sybil離世消息，而她的離世消息傳出後，不少網民留言懷念，亦有不少網民回顧她過去的報道，感嘆她走得非常突然。

Sybil於8月底離世。(ig@sybilcheng1003)

Sybil男友阿衝公布離世消息

Sybil男友在社交平台發文：「經過一段時間的沉澱，今天是時候向大家交代一個沉重的消息——Sybil已於八月下旬離開了我們，成為了小天使。」他亦公布了Sybil喪禮的日期，至於細節則未有公布。

Sybil男友阿衝公布離世消息。(ig@sybilcheng1003)

Sybil男友阿衝社交平台原文：

致 Sybil 的朋友們：



經過一段時間的沉澱，今天是時候向大家交代一個沉重的消息——Sybil 已於八月下旬離開了我們，成為了小天使。



在大家眼中，她總是善良、率直又古靈精怪，無時無刻為身邊的人帶來快樂與正能量。為了向她作最後的告別，我與朋友們將為她舉辦一場溫馨的追思會，歡迎各位有心人前來致意，共同懷念她帶給我們的美好回憶。



日期：10月4日 (星期日)

時間：待定 (預計為下午至晚上時段)

地點：待定

為方便我們統計人數及安排合適的場地，希望有意出席的朋友能抽空填寫以下

Google Form🙏🏻：

⬇️⬇️⬇️

https://forms.gle/B91a9v2ERRrhU5Jm6



關於出殯事宜，由於Sybil的親友們希望保持低調，暫只邀請至親好友出席。如有遺漏或未及時通知，懇請見諒，並煩請直接 DM 我 @boardhang_ 或 WhatsApp 聯絡我🙏🏻。



再次感謝這段時間給予我們支持與關懷的所有朋友。同時，懇請大家給予空間，切勿打擾 Sybil 的家人。如有任何問題，請直接聯絡我本人🙇🏻‍♂️🙏🏻。



阿衝 / Sybil專屬人板 敬上

