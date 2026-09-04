《香港01》十周年｜古天樂呼應主題　「不止於此 Keep Walking」

《香港01》於昨晚（9月3日）假香港會展舉行10周年慶典，並設酒會及晚宴慶祝。除有一眾政商界朋友出席，娛樂界亦邀請到影帝暨天下一電影製作有限公司創辦人古天樂先生到場分享。古生呼應《香港01》10周年主題「不止於此」，認為大家面對任何挑戰，都應該要「Keep Walking」。而提到近十年個人最滿意的作品，他就提及一部未上畫，但自己已非常喜歡的電影《誰變走了大佛》。

《香港01》於昨晚（9月3日）假香港會展舉行10周年慶典，除一眾政商界朋友出席，娛樂界亦邀請到影帝暨天下一電影製作有限公司創辦人，古天樂先生到場分享。（《香港01》攝）

《香港01》於昨晚（9月3日）假香港會展舉行10周年慶典，除一眾政商界朋友出席，娛樂界亦邀請到影帝暨天下一電影製作有限公司創辦人，古天樂先生到場分享。（《香港01》攝）

不止於此Keep Walking

古天樂首先祝《香港01》10周年快樂︰「未來邁向無限個十周年，亦如大會的口號『不止於此』，大家要Keep Walking，唔好畀自己停下腳步才是最重要。」時代急速轉變，在台下問到古生還有沒有「十年大計」這回事？他表示每個人都應該有自己的計劃︰「人生有幾多個十年？但前幾年有AI出現，的確令我們往後的生活狀況有好大改變，但我們始終要相信人。AI有AI的價值，但人都有人的價值，尤其有AI誕生我們的確要加把勁，它會改變很多事情，同樣亦幫助我們很多事情，未來是有不確定性，但呼應今日主題『不止於此』，我們要繼續行下去。」

主持人談到古生最近完成香港及澳門演唱會，獲不少觀眾大讚精彩，富娛樂性，古生對此亦感到欣慰︰「真的很多謝觀眾支持，冇想過自己可以開演唱會。」（《香港01》攝）

難忘演唱會坐「360」唱張國榮經典

主持人談到古生最近完成香港及澳門演唱會，獲不少觀眾大讚精彩，富娛樂性，古生對此亦感到欣慰︰「真的很多謝觀眾支持，冇想過自己可以開演唱會，以往做嘉賓比較多，到自己開感覺完全不同。自己亦為今次演唱會準備了兩個月，見到大家的反應是非常感動，好多謝大家支持。」問到在台上最難忘一刻，他揀了空中坐「360」環節︰「因為既可與較遠的觀眾拉近距離，又可以唱到哥哥張國榮的作品。當年哥哥好提攜後輩，所以想藉此機會向他致敬。」

演唱會舞台設計機關重重，這是古天樂要求，務求令自己無論跟前排觀眾、山腰定山頂觀眾，都可以接觸到，所以特別設計這部「360」。（葉志明 攝）

演唱會舞台設計機關重重，這是古天樂要求，務求令自己無論跟前排觀眾、山腰定山頂觀眾，都可以接觸到，所以特別設計這部「360」。（葉志明 攝）

近十年最滿意作品︰未上映的《誰變走了大佛》

一向是工作狂的古天樂，完成兩地演唱會後，只休息一日便再次投入工作。至於正開始甚麼新計劃，則暫未可透露︰「希望會帶給大家驚喜，這計劃將會逐步啟動，期望第一步可盡快同大家見面。」未來未能透露，想不到問到過去十年最滿意的作品，對觀眾而言都是一個「未來」。「自己近十年最滿意的作品，是未上畫的《誰變走了大佛》，這部電影的含意很好，講到每個人都有心魔，每個人都想別人幫助，但其實最終能幫到自己的，就是自己。」古生已不止一次透露，自己也期待這部再與導演葉偉信合作的新戲，大家拭目以待。

電影《誰變走了大佛》由葉偉信執導，二人上一次合作《殺破狼‧貪狼》，便為古天樂登上香港電影金像獎最佳男主角寶座。（《誰變走了大佛》海報）

（《誰變走了大佛》預告截圖）