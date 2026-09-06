港姐富商老公曾跟炎明熹老師學唱歌　盼踏啓德開騷：我唔怕畀人笑

現年72歲的鄔友正是海馬牌床褥創辦人兼七海化工集團主席，太太則是1997年港姐冠軍翁嘉穗，年前鄔友正頻頻發文激嬲太太，但兩公婆床頭打交床尾和，始終恩愛如昔，且經常合體現身公開活動。他們的兩位公子鄔謨雲（Jason）及鄔謨風（Kaspar）也非常叻仔，鄔謨雲更是文武雙全，既是金融界專業人士，也是傑出的健力運動員。而鄔友正近年除了生意外，還活躍幕前，一圓歌手夢，先是參加《中年好聲音4》海選，事前更特意找跟炎明熹的唱歌老師高晨維學唱歌，即使黑雨、骨折都堅持上堂，雖然最後未能晉級，但未有因此蓋熄他團演藝火。繼早前為真人騷《魔音女團》擔任校懂，最近鄔友正為宣傳其品牌，更親自落場客串微短劇《魔幻百變床褥》角色，並獻唱主題曲。

現年72歲的鄔友正是海馬牌床褥創辦人兼七海化工集團主席，太太則是1997年港姐冠軍翁嘉穗。年前鄔友正頻頻發文激嬲老婆翁嘉穗，但兩公婆床頭打交床尾和，始終恩愛如昔。（Instagram圖片）

鄔友正和翁嘉穗婚後育有兩位公子鄔謨雲（Jason）及鄔謨風（Kaspar），鄔謨雲更是文武雙全，令父母感驕傲。（小紅書圖片）

鄔友正之前參加《中年好聲音4》海選，太太也有陪同。（小紅書圖片）

鄔友正曾跟炎明熹的唱歌老師高晨維學唱歌。（IG@cleopatra_ko）

71歲開始鍾意唱歌

鄔友正日前與太太翁嘉穗，以及有份參演的「魔音女團」成員和一眾台前幕後工作人員，齊齊出席首播晚宴。鄔友正今次不僅親身上陣獻出第一次戲劇演出，更首度主唱劇集主題曲。對於踏出勇氣的第一步，鄔友正接受《娛樂新聞台》採訪時直言，背後需要極大的勇氣與決心。他回憶道：「我以前係唔唱歌嘅，同埋係唔鍾意唱歌嘅。但我71歲嗰年呢，我發覺原來唱歌對身體好多喎，咁就開始唱歌啦。愈唱我覺得愈好玩喎，咁好玩就繼續唱落去啦，咁好難得TVB畀個機會我唱首主題曲。我覺得我真係完全踏出咗第一步，同埋啲歌詞係完全我上半生嘅歌詞嚟，好有意義。」

鄔友正今次不僅親身上陣獻出第一次戲劇演出，更首度主唱劇集主題曲。（《魔幻百變床褥》截圖）

鄔友正今次不僅親身上陣獻出第一次戲劇演出，更首度主唱劇集主題曲。（《魔幻百變床褥》截圖）

鄔友正日前與太太翁嘉穗，以及有份參演的「魔音女團」成員和一眾台前幕後工作人員，齊齊出席首播晚宴。（娛樂新聞台截圖）

鄔友正睇到成品非常開心。（娛樂新聞台截圖）

自爆有過後悔念頭

不過，鄔友正亦承認曾經有過後悔念頭：「當時拍攝嘅時候都有啲後悔，因為我諗下，我係做工廠嘅啫，我使乜嚟拍攝，又搞到自己好尷尬呀、好似好怕醜呀咁樣啦，都少少後悔嘅。不過後來諗，我身為呢個品牌嘅創辦人，有責任同自己品牌宣傳㗎嘛。咁樣我覺得，都唔怕，塗足面懵膏，到時覺得唔好睇、有人笑、有人罵都唔緊要，咁就去拍囉！」

鄔友正大仔（前右一）都有出席支持爸爸。（娛樂新聞台截圖）

鄔友正覺得唱歌好好玩。（娛樂新聞台截圖）

談到拍攝時的趣事與心理關口，鄔友正亦爆笑承認曾經有過後悔念頭。（娛樂新聞台截圖）

鄔友正希望80歲可以在啟德開騷演唱。（娛樂新聞台截圖）

盼80歲登啟德開騷

成功解鎖演員與歌手身份後，鄔友正更自信滿滿地在訪問中拋出震撼彈，直言想舉辦個人的巡迴演唱會：「聽起來好似好傻、好似發夢咁啦，但我覺得所有奇蹟都係由夢想開始嘅。我會努力去做、努力去試，我又唔怕畀人笑，唔怕失敗。我最想嘅其實係咁樣，因為我知道姜子牙呢，係72歲出來直鉤釣魚，80歲佢先拜相。我依家72歲開始唱歌，希望我80歲嗰時，可以喺啟德登台演唱！」網民非常欣賞鄔友正的勇氣，留言打氣：「期待」、「實現自己夢想，絕對唔係一樣可笑的事，而且又不是影響其他人，睇唔到有任何問題」。