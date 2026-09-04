《香港01》十周年｜羅浩銘客串荷里活電影　望自創英雄IP上大銀幕

影星羅浩銘昨晚（3日）出席《香港01》十周年慶祝酒會，他接受訪問時分享近期的工作近況，不僅積極開拓自家原創漫畫IP，更透露參演了外國團隊在港拍攝的荷里活電影，並遠赴馬來西亞拍攝動作片，發展相當多元化。

羅浩銘昨晚（3日）出席《香港01》十周年慶祝酒會。（資料圖片）

客串荷里活電影

談及早前參演在港取景的荷里活電影《Highlander》，羅浩銘透露自己在電影中客串。由於拍攝行程緊迫，動作戲與對白雖然不算太多，但過程非常高效。提到與外國拍攝團隊合作，他表示運作與本地團隊分別不大，更特別稱讚外國男主角極具親和力：「見到男主角都係坐喺張摺櫈等埋位，一樣㗎，唔係真係諗得咁特別。」此外，他去年花了半年至九個月時間於馬來西亞拍攝當地大型動作電影，預計於今年年底或明年上映；若進度順利，年底更有機會再次赴大馬拍攝另一部新片。

Henry Cavill上月驚喜現身中環荷里活電影《Highlander》！（胡凱欣攝）

推自家原創超級英雄IP

在個人創作方面，羅浩銘早前於動漫展及書展推廣自家原創超級英雄漫畫。他坦言銷量雖然尚有提升空間，但最開心是看到香港原創作品獲得讀者支持，並能發展周邊產品。被問及會否構建「宇宙」，他表示會持續延伸故事，並計劃嘗試結合AI科技與短劇模式。至於問最終目標是否會搵投資上大銀幕時，他爽朗笑答：「呢個絕對係最終目標！雖然仲好遙遠，但我會繼續努力！」