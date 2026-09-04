《香港01》十周年｜泳兒化身「秘境KOL」宣傳新歌　自爆險釀車禍

《香港01》日前舉行十週年慶祝活動，現場星光熠熠。歌手泳兒（Vincy）亦有到場支持祝賀，並向《香港01》送上祝福：「祝《香港01》十週年生日快樂！」談及近況，泳兒笑言自己最近正在做「秘境KOL」，為新歌宣傳尋找獨特景點，更爆出日前出外尋找秘境時險些發生意外，過程相當驚險！

泳兒笑言自己最近正在做「秘境KOL」，為新歌宣傳尋找獨特景點。

做「秘境KOL」 為新歌宣傳探索隱世秘境

泳兒透露近期正忙於為新歌《存活》宣傳，為了配合新歌主題，她特別構思了新的宣傳方式，就是尋訪香港的隱世秘境。她表示：「最近忙緊做『秘境KOL』，發掘一啲山旮旯，但又好得意嘅地方。例如之前我哋去過間隱世嘅Cafe，跟住又拍攝一啲靚景，推介畀大家，有啲人可能喺一個煩囂嘅城市入面，想搵一個洗滌心靈嘅地方，就可以留意嘅社交平台了，所以忙緊做KOL。」

泳兒憶述日前前往林村附近探索時，曾視線受阻險釀車禍。

駕車前往景點視線受阻險釀車禍

談到探索秘境的難忘經歷，泳兒驚爆日前險些發生交通意外。她回憶道，「前幾天去林村附近，考驗我駕車攻力，因為嗰度係斜路，我駕到去嘅時候係望唔到條路，我係要朋友落車幫我睇住，到底嗰度係樓梯定係斜路，我驚落錯衝咗落去！因為條路未睇過，嗰度真係好斜。」

泳兒憶述當時情況。

出道20週年籌備慶祝活動 積極構思「秘境演唱會」

除了宣傳新歌，泳兒今年亦迎來出道20週年。被問到是否有開演唱會的計劃，泳兒大方透露：「我同公司都諗緊有咩方法慶祝，因為都想做啲特別嘅嘢，可能會有啲音樂性嘅嘢。大家都不斷溝通緊，希望兩星期或一個月可以update大家。我都想搵一啲秘境開Show，但要考慮可行性。」對於不少樂迷覺得泳兒值得在紅館舉行個人演唱會，她表示：「都好多謝大家，咁睇得起我！紅館當然係我一個好想達到嘅夢想，但無論咩場地都好，最希望大家買飛聽我啲歌，咁樣紅館成事嘅機會就愈大了！」