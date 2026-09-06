《香港01》十周年｜陳家樂聞太太已有追第二胎計劃：未得到我批准

陳家樂與湯怡日前獲邀出席《香港01》十週年慶祝活動。適逢正值9月開學季，兩位星級父母受訪時話題自然離不開湊女經，分享女兒開學的爆笑與感動點滴。

陳家樂與湯怡日前獲邀出席《香港01》十週年慶祝活動。（資料圖片）

女兒開學 湯怡笑言重獲「Me Time」

適逢開學季，湯怡的女兒麥紫喬（麥QQ）今年升上K3，她透露女兒早已習慣學校生活，對開學充滿期待：「QQ已經K3啦，所以其實再冇啲課前適應班，一嚟就已經返學。我個女其實好期待返學，因為好掛住啲老師同小朋友，所以佢而家係拍拍屁股『掰掰』，跟住自己行咗入去啦！」湯怡笑言，女兒放假時自己雖想多陪伴，但開學後終於能夠重獲「Me Time」，做自己想做的事情，心情相當興奮。

《香港01》十周年慶典日前在會展盛大舉行，湯怡和何佩瑜一同到場。（資料圖片）

爆女兒「QQ」學校人緣極佳已懂拖手

湯怡更搞笑大爆女兒在學校人緣極佳，並有很多男仔朋友：「佢同我講『佢係King，我係Queen』咁樣。佢哋仲講話有拖手㗎！我了解後，其實純粹係小朋友之間拖手仔，暫時唔想諗太多，等佢再大啲，小學嘅時候先再教佢男女唔好咁輕易咁Close。」被問到老公麥秋成會否醋意大發？湯怡笑言：「我相信佢多多少少都有小小心酸，畢竟係自己個女，會有種『個女被搶走』嘅感覺，但都要慢慢去溝通同教佢。」此外，湯怡亦透露正忙於為女兒準備小一面試，希望為女兒選擇一間讀得開心、壓力較小的「Happy School」。

湯怡一家三口。（Instagram圖片）

陳家樂送女兒上學險爆哭

陳家樂的女兒陳星頤（Camila）剛開始校園生活入讀N班，他透露只要過程順利，接下來將會直接升讀，但11月仍要面對K1的面試。提到送女兒上N班的心情，家樂坦言情緒複雜：「有啲感動，又唔可以喊，咁多爸爸媽媽睇住！但我見我個女都幾生性，佢分離嗰下係會喊，但一分離咗，我偷睇佢，佢一分鐘之後就已經唔喊，係專登交戲喊畀我睇，我覺得佢都幾叻。」陳家樂更表示，自己與太太連詩雅（Shiga）只要有空，都會盡可能親自接送女兒上下學，「太太可能更勤力啲，湊完返學再去開工。」

陳家樂和連詩雅的女兒陳星頤（Camila）日前開始上N班。（Instagram圖片）

陳家樂視乎興趣

談到太太連詩雅早前曾透露為女兒安排每星期上足六日興趣班，陳家樂澄清道：「都係呀，有啲仲係一日兩個課程。（很催谷？）其實對佢（女兒）來說唔係上堂，我哋係想睇下佢喜歡玩啲咩，例如去試一下畫畫、跳舞，主要係畀佢玩同認識新朋友，冇畀佢壓力。」

陳家樂日前出席《香港01》十周年慶典。（資料圖片）

不過，聽到湯怡分享女兒在學校與男同學拖手時，陳家樂即時流露出一副「外父上身」的擔憂模樣。問到以後識男仔是否都要先帶回家給他過目？陳家樂直言：「我驚我係呀！唔想係，但又有啲擔心自己係。因為我睇得出阿女好鍾意黐住啲哥哥玩，譬如我啲朋友、Shiga朋友嘅囝囝，佢都會玩得好開心，返到屋企見唔到仲會掛住提住『邊個哥哥』，起碼提一、兩個禮拜先會唔記得，所以我都有啲呷醋㗎！」

兩人受訪時話題自然離不開湊女經。（資料圖片）

追生第二胎？陳家樂「不敢答」 湯怡順其自然

追問兩位是否有意「造人」追生第二胎？陳家樂笑言：「隨緣啦。（太太連詩雅自爆已有追第二胎計劃？）佢有呢個諗法，但未得到我嘅批准。」湯怡對生多一個也表示隨緣，談到之前多次被傳疑似有喜？她指著陳家樂：「佢上次真係問我係咪堅，但之後見我一下跳咗落台就知唔係了。（同老公有沒有這個想法？）都想嘅，但係呢啲真係講緣分囉，唔係話想要就有。」