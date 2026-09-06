《香港01》十周年｜MYNT被封完顏女團　想邀王嘉爾BTS做MV男主角

TVB女團MYNT（魔音女團）四位成員：宋宛穎、莊子璇、盧映彤及喬美莎日前受邀出席《香港01》十週年慶祝活動。MYNT透露即將推出全新浪漫情歌，更大談心中的理想MV男主角；此外，對於在《2026香港小姐競選決賽》的表演獲網民封為港版「完顏女團」，以及本屆港姐賽果爭議，眾人亦有回應。

TVB女團MYNT（魔音女團）日前受邀出席《香港01》十週年慶祝活動，圖為其中三位成員，左起：盧映彤、宋宛穎及喬美莎。（資料圖片）

宋宛穎、盧映彤及喬美莎受訪時，透露MYNT即將推出一首慢歌，風格跟之前的很不同，當中還會大玩曖昧元素：「希望可以將我哋嘅進步盡情展現畀觀眾睇，因為慢歌始終更加考驗我哋嘅唱功。」而來自澳洲、廣東話最弱的喬美莎補充指，這首新歌是全廣東話：「其實係一個好難嘅挑戰，不過我覺得呢首歌非常Sweet。我而家都有好努力學廣東話，成員們也叮囑我，唔可以講英文。（有無曾經講錯變粗口？）無！無學過、無學過。」

三位成員叫大家密切留言她們的新歌，今次將挑戰慢歌，風格與以往很不同。（資料圖片）

理想MV男主角大公開 少女心爆發首選王嘉爾、BTS

而今次新歌同樣會拍攝MV，所以需要找一位男主角。問到各人心中的理想MV男主角人選時？三位女孩即展現出少女心的一面，更興奮地互相拋出心水名單，宋宛穎表示：「我哋嗰啲好天馬行空，我之前話要王嘉爾。」盧映彤亦不甘示弱地表示：「我就話要BTS（防彈少年團），啱啱好我哋咁多個成員！」不過宋宛穎隨即打趣道，搞不好最後會因為現實限制而變成「AI男主角」。

宋宛穎希望可以邀請到王嘉爾做MV男主角。（Instagram圖片）

盧映彤則心儀韓國天團BTS。（Instagram圖片）

盧映彤畢業後全職投入女團 喬美莎逐漸適應香港生活

除了團體發展順利，成員們在個人生活上也迎來新轉變。盧映彤剛於近期順利畢業，未來會「全職」投入女團發展及公司安排的工作時，她表示：「之前都有諗過，慘啦，畢業之後咪好得閒囉？無諗過偶然有呢個機會入埋女團，而家畢業之後就好似換了一條賽道，可以更加享受自己呢份工作。」

盧映彤之前宣布正式畢業，全力往演繹事業發展。（Instagram圖片）

至於喬美莎被問到現時長期在香港生活及發展有否不習慣時，她笑稱：「有少少，因為澳洲係好悶嘅，香港就係Everyday都有新嘅嘢可以做，所以好鍾意，同埋我都好鍾意香港嘅美食，可以同隊友一齊食飯、工作，真係好開心。」

來自澳洲的喬美莎努力學習廣東話，適應香港生活。（Instagram圖片）

被譽「港版完顏女團」 港姐師姐宋宛穎回應賽果爭議

此外，MYNT日前在《2026 香港小姐競選決賽》中擔任表演嘉賓，表現獲得不少好評，甚至有網民讚她們團中有三位港姐冠軍，加上另外三味成員樣子甜美亮麗，封她們為港版「完顏女團」。面對此美譽，三位成員都感到相當驚喜，宋宛穎表示：「首先多謝網民嘅喜歡啦，因為呢個舞台，我哋練嘅時間唔係好多，但出來火花都唔錯。好開心大家鍾意呢個舞台，希望可以帶給多好嘅演出畀大家。」

MYNT成軍已三個月，成員間不但默契大增，而且唱跳也有非常大進步。日前，她們為香港小姐決賽擔任表演嘉賓，演出獲得大讚。（節目截圖）

對於今年港姐賽果爭議，作為「港姐師姐」的宋宛穎覺得三甲都是實至名歸，「首先係冠軍，佢哋去湖南拍嗰個節目，我自己都有睇，覺得佢係好大方得體，加上佢決賽當晚嘅口才係好了得，所以覺得佢係實至名歸。」談到賽前大熱、最終奪得季軍的李澤欣被部分網民指她輸在太有自信，及問答環節表現欠佳，宋宛穎力挺師妹：「我覺得選香港小姐一定要保持自信的狀態，我覺得佢當晚表現都好好，我又覺得佢好靚，知佢攞咗最上鏡小姐，三個都好好。8號亞軍我自己都好鍾意，佢好甜美、好大方。」

宋宛穎覺得今屆港姐都是實至名歸。（資料圖片）