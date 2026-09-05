《香港01》十周年｜何佩瑜憶被標籤性感轉型辛酸　自爆遭父母催婚

《香港01》迎來十週年的重要里程碑，日前特別舉辦大型慶祝活動，多位圈中藝人到場祝賀。何佩瑜（Jeana）亦獲邀出席，並以一身靚靚打扮現身，及送上生日祝福：「祝《香港01》十歲生日快樂！Happy Birthday！」

何佩瑜（左）與湯怡一齊出席《香港01》10周年慶祝活動。（資料圖片）

回顧十年前迷茫轉型

適逢《香港01》邁入十週年，問到Jeana可還記得十年前的自己在做什麼？Jeana笑著表示：「十年前應該係迷茫緊，應該係轉緊型啦！」談及轉型過程是否十分辛酸時，她感嘆道：「其實係一個好得意嘅過程，我覺得人生係要經歷的，無論係開心、不開心，或者好辛苦，呢啲都係點滴，和體驗。」

何佩瑜祝賀《香港01》：「十歲生日快樂！Happy Birthday！以後我哋要更多，更新鮮熱辣嘅資訊，靠你哋啦！」（資料圖片）

撕掉「性感」標籤轉型

從早期被大眾貼上「性感女神」標籤，到近年憑藉多部電影成功轉型為演員，Jeana感觸地表示，這條轉型之路不容易：「係好難架！多謝大家畀機會。」她補充道：「難在於，你真係要靠一啲作品，靠作品說話，但係演員往往好被動，不過我都好開心上天畀我以前嘅所有經歷。」

從早期被大眾貼上「性感女神」標籤，到近年憑藉多部電影成功轉型為演員，Jeana感觸地表示，這條轉型之路不容易。（資料圖片）

夜闌人靜曾萌生放棄念頭

Jeana坦言轉型期間也吃過不少苦頭，最難熬就是夜闌人靜的時候，很容易胡思亂想，曾經試過在很不開心的時候「就會想放棄，算啦不如」，但睡醒就會沒事。至於未來十年，Jeana坦言：「呢十年加埋九紫離火運，對中年女性係好緊要，我要好好把握！」

何佩瑜之前拍片疑似見到UFO，引起網民熱議，她笑言現在每晚都會望一望窗外，希望有機會再看到一次。（資料圖片）

大方承認有追求者 講求緣份時機

問到結婚會否也是未來十年計劃之一？Jeana笑言：「呢個亦都係計劃裡面，但係首先要有個人選出現。」她更大爆父母經常為她著急：「我阿爸、阿媽好心急！佢哋話你再係咁落去，我係咪要收養個小朋友幫你湊大佢？我話得啦、得啦，我知啦！」雖然面對家人催婚壓力，但Jeana坦言這些事需要講求緣份與時機，很難強求。被問到身邊是否有很多追求者，她大方承認：「有追求者，但係……OK啦，有啲嘢係Timing未到。」