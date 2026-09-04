東張西望｜按摩淫窟被搗女技師邊著褲邊跑　男指嚇：我會家庭破裂

TVB節目《東張西望》昨日（3日）繼續講到馬鞍山街坊商場變淫窟，節目組男同事深入虎穴「除褲」，還兩次被女技師「除褲」。主持甘詠寧直接衝入按摩店問女技師：「我哋聽講呢度有人報料話提供色情服務。」而女技師見到甘詠寧立即躲入房內說：「冇啊！冇啊！」據片中所見女技師除了打扮清涼外，房中更掛了一條紅色內褲，不過女技師就指自己剛在按摩店中沐浴。

片中所見女技師打扮清涼。(節目截圖)

房中更掛了一條紅色內褲。(節目截圖)

按摩淫窟被搗女技師邊著褲邊跑

女技師見甘詠寧未有退意，她便在房中一角拿出長褲，直接在鏡頭前穿起褲子，毫無避諱。再面對甘詠寧的質問為何在店內沐浴，她則指：「天氣熱啊，我返嚟返工天氣熱嘛。」穿好褲子後連店舖都不顧，棄店而去。

女技師便在房中一角拿出長褲，直接在鏡頭前穿起褲子，毫無避諱。(節目截圖)

女技師便在房中一角拿出長褲，直接在鏡頭前穿起褲子，毫無避諱。(節目截圖)

男士指嚇節目組

甘詠寧再到另一間按摩店表明身份後，表示收到投訴是按摩店有提供色情服務，女技師一邊避開鏡頭一邊說：「我唔識啊，我唔識啊！」當甘詠寧在質問女技師時，旁邊房間有聲音傳出，打開門後是位男士，他用衣服蓋過頭說：「唔好影我！唔好亂嚟啊，我會家庭破裂㗎！你唔好亂報，如果我屋企有咩事嘅，我唔理你係《東張西望》定係咩，我就唔客氣。」話口未完，這位男士已經追著攝影師叫他不要再拍。

甘詠寧在質問女技師時，旁邊房間有聲音傳出，打開門後是位男士。(節目截圖)

男士用衣服蓋過頭，指嚇：我會家庭破裂。(節目截圖)

甘詠寧再到另一間按摩店質問，女技師一聽到「色情按摩」後，立即轉頭就走入房內，但她見甘詠寧不肯走，所以她決定棄店狂奔，不過她繞場一周後又返回自己的店內。之後旁邊按摩店疑似有人得悉節目組正在採訪，所以她馬上打電話「通水」，被發現後繼續拔足狂奔，直衝停車場內的垃圾房，大力關門前還拋下：「你們這麼奇怪！」到清潔工回來後她迫於無奈要出來，她還向節目組表示「那邊有負責人」，隨後便繼續跑，還在馬路上左穿右插。

旁邊按摩店疑似有人得悉節目組正在採訪，所以她馬上打電話「通水」。(節目截圖)

被發現後繼續拔足狂奔，直衝停車場內的垃圾房。(節目截圖)

女技師拔足狂奔

甘詠寧連續質問幾間的按摩店，女技師都表示不關自己事，然後就拔足狂奔。而節目組再回到商場時，所有按摩店已即時關了。

甘詠寧連續質問幾間的按摩店，女技師都表示不關自己事。(節目截圖)

女技師都表示不關自己事，然後就拔足狂奔。(節目截圖)