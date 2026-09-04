《香港01》十周年｜Shirley臨盆在即　伍富橋爆老婆收醫生勸告

《香港01》迎來成立十周年的重要里程碑，日前特別舉辦盛大慶典，吸引多位影壇及電視界重量級人馬親臨現場，齊齊為《香港01》送上祝福。歌手伍富橋（Alvin）與臨盆在即的富家妻梁兆楹（Shirley）亦親臨支持。



伍富橋和臨盆在在即的梁兆楹（Shirley）亦有出席！

準備就緒隨時生得

接受《01娛樂》訪問時，伍富橋表示近來正全神貫注為即將出世的BB作最後準備：「最近忙緊準備BB嘅嘢，因為喺屋企要清空間房、整嬰兒房、砌床等等，基本上都準備好晒，隨時迎接新生命。」

伍富橋已準備好。

Shirley爆笑質疑老公身材未達標

提到孕婦出街要小心，伍富橋指今天現場雖然熱鬧，但太太狀態良好，照常生活即可。Shirley隨後開玩笑爆料指，原以為老公會準備好自己的「新身形」給BB：「我以為你個肚腩同下垂嘅時胸係留番嚟畀BB靠㗎嘛！」伍富橋隨即幽默回應：「都係嘅，但短暫啫，等佢大個咗就唔需要啦，所以好快冇！」

兩位準爸爸媽媽非常幸福！

伍富橋指 Shirley被醫生勸告勿過度粗勞

至於 Shirley 則透露自己心情非常輕鬆，完全不緊張：「最重要係保持輕鬆開朗嘅心情，我覺得自己呢方面做得非常好，完全冇緊張。」不過伍富橋就補充指，由於太太平日較為活躍，醫生亦特別提早提醒要多加休息：「因為佢平時好活潑，行街可以連續行幾個鐘，所以醫生叫佢呢段時間唔好行咁多，要休息多啲。」兩人在訪問中放閃不斷，真情流露，亦展現出新手父母期待新生命到來的喜悅。