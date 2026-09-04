《香港01》十周年｜許家傑離劇繼續有錢搵　《開心速遞》會開直播

TVB小生許家傑昨晚（3日）出席《香港01》十周年慶祝酒會，憑無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》「送水輝」一角深入民心的許家傑，在拍完近十年的《愛·回家》後，他接受訪問時大談近況與未來展望。

許家傑昨晚（3日）出席《香港01》十周年慶祝酒會。（資料圖片）

拍《愛·回家》十年有「後遺症」

許家傑透露現時暫時未有劇集拍攝工作，告別近十年的日常拍劇生活後，他笑言自己出現了「後遺症」，一時間尚未適應不用返工的節奏：「噚晚我仲發夢夢到自己開緊工、收到公司通告。」雖然下一部劇集與工作安排尚未確定，但他對下一套劇集充滿期待。

許家傑指有「後遺症」。（資料圖片）

檔期鬆動出外「搵錢」

談及目前的日常安排，許家傑表示趁著現時檔期較以前鬆動，正在積極接洽劇組以外的工作，爭取時間出外「搵錢」：「托賴大家掛住我哋，例如同「大小姐」（林淑敏）或者KC（區瑞偉）呢啲組合，可能未必劇集見到我哋，但可能出面會見到呢」。

儘管暫時離開劇組，許家傑強調《愛·回家》的大家庭感情依然濃厚，將來有機會開直播跟大家見面：「都會，因為三太（樊亦敏）好鍾意開直播，我們都似一家人，起碼保持一個月聚食一次飯，大家一食吃飯傾偈、懷緬吓，以前日日忙著開工，而家可以同朋友、《愛·回家》粉絲一齊回味吓。」

《愛·回家》眾人感情依然濃厚。（IG＠drift_greg）

未收到回歸通知

對於外界關心他會否重返新一輯《愛·回家》，許家傑直言暫時尚未收到劇組通知回歸的消息。不過他私下依然會追看劇集支持同事，更特別提到欣賞劇中演員趙浚承：「我自己很喜歡看趙浚承，覺得他非常有型又高大。」

許家傑大讚趙浚承高大有型。（資料圖片）

展望下一個十年

回顧過去近十年飾演同一部劇集的歲月，許家傑坦言當年完全沒想過能做足十年。面對未來的下一個十年，他保持順其自然的心態：「雖然未知未來的十年會遇到咩，但最重要係懂得愛自己生活、愛自己，保持身體健康。」