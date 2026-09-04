《香港01》十周年｜向海嵐用AI拍廣告太逼真唔敢相信：真係有啲驚

前港姐冠軍向海嵐（Anne）日前（3日）出席《香港01》十周年慶祝酒會，明艷照人，狀態大勇！在接受訪問時，向海嵐大方分享了近況，不僅透露了自己作為珠寶品牌老闆娘的最新動向，更自爆曾被AI技術「盜臉」的驚恐經歷，並大談未來十年的演藝大計。

向海嵐（Anne）日前（3日）出席《香港01》十周年慶祝酒會。（資料圖片）

親力親為籌備珠寶展

向海嵐透露，近期的工作重心主要放在內地，參與了不少演出及網絡直播帶貨等工作。除了演藝事業，她早於2018年已開創個人珠寶品牌，正式榮升老闆娘。她笑言自己一直有經營翡翠相關的生意，亦非常享受這方面的工作。提到即將到來的9月份，她表示會全心投入籌備即將舉行的珠寶展。面對現時的社會環境，向海嵐坦言心態很正面：「有工作已經好開心，會好enjoy去做！」

腳傷痊癒重拾運動

要兼顧幕前與珠寶生意，向海嵐即使忙碌，依然keep得好好，對維持最佳狀態絕對不敢怠慢。她表示一直非常注重飲食，但早前因為腳部受傷而被迫暫停運動，幸好現時傷勢已經痊癒，她正計劃重新開始做運動。除了工作，向海嵐亦十分懂得享受生活，她透露一有時間就會去旅行探索世界，最近更去了一趟貴州，遊歷了東南西北各個景點，大讚當地有很多值得深入了解的地方。

向海嵐（Anne）日前（3日）出席《香港01》十周年慶祝酒會。（資料圖片）

展望未來十年

趁著出席十周年活動，問及她對自己下一個十年的期盼時，向海嵐坦言時代不斷轉變，藝人的工作亦越來越多元化。她期望未來在演藝事業上能有更多不同的突破，同時也希望將個人生意的品牌做得更成功。

至於演藝方面的新嘗試，她透露有不少網民都向她極力推介現時極具人氣的網劇、短劇。向海嵐坦言雖然自己平時較少看，但透過社交媒體也有所聞，並直言覺得「幾新鮮」，抱有開放態度去嘗試一下。

向海嵐、香港貿易發展局主席馬時亨與陳志雲。（資料圖片）

被AI廣告嚇親：真係有啲驚

向海嵐亦有分享其面對AI（人工智能）技術的親身經歷，被問到現時AI興起的情況，她指之前都已經試過用自己的樣貌作AI做廣告：「之前有個廣告用咗我個樣去做一個AI，我睇到條片時真係好驚訝，因為實在太真，真到我自己都唔敢相信！我第一下反應，原來而家啲電話詐騙真係可以做到咁真，其實都真係有啲驚。」

雖然明白科技發展需要去嘗試新事物，正因為這次經歷，向海嵐更深信真人演出的無可取代性。她強調，藝人「有血有肉」的真實演出與電腦生成截然不同，因此她近年特別鍾情於舞台劇等現場演出：「我反而會更加鍾意睇真人喺現場嘅表演，因為睇真人演出嗰種感覺，同AI係完全唔一樣嘅。」