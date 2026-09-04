《香港01》十周年｜沈宗賢阮慧珊贊成《中年》休息：少咗合作機會

《中年好聲音》CP沈宗賢與阮慧珊日前（3日）出席《香港01》十周年慶祝酒會，兩人接受訪問時向樂迷發放好消息，宣佈即將合體推出全新單曲《伽利略的星星》廣東話版。

《中年好聲音》CP沈宗賢與阮慧珊日前（3日）出席《香港01》十周年慶祝酒會。（資料圖片）

新歌主打正能量 MV發掘搞笑潛能

兩人透露新曲將會是一首情歌，阮慧珊表示，雖然確實的主題仍未完全定案，但核心理念是想帶出鼓勵性：「好想畀到大家一啲正能量同希望，無論大家喺愛情、家庭定係事業入面，都希望呢首歌可以畀到能量大家。」

至於樂迷最關心的MV，兩人均寫包單表示一定會拍，阮慧珊更揚言要在MV中大放笑彈：「希望今次可以加多啲搞笑元素！因為我發現佢私底下都有好搞笑嘅一面，加上我都覺得自己好搞笑！」除了合唱歌，他們亦透露未來會各自推出Solo單曲，希望大家多多支持。而合唱方面亦會繼續嘗試不同曲風，務求讓大家聽到他們更多不同面貌的聲音。

《中年好聲音》日前（3日）出席《香港01》十周年慶祝酒會。（資料圖片）

力撐《中年》休戰一年 體恤幕後辛勞

提到早前有傳《中年好聲音》將會暫停舉辦一年，兩位出身自該節目的歌手均表示大力支持。阮慧珊認為絕對是好事，能為觀眾製造期待感：「正所謂『不見一日如隔三秋』，如果一年冇咗咁多精彩嘅比賽睇，一出返嚟個迴響反而會更加大！」她又指節目舉辦了多季，已累積了一大班優秀歌手，停賽一年正好讓各位歌手有更多發揮空間及曝光機會。

沈宗賢亦深表認同，更特別體恤幕後團隊及評判老師的辛勞：「由第一季去到第四季，基本上每次比賽完咗幾個月又要搞海選，對工作人員嚟講真係非常之辛苦。佢哋要絞盡腦汁去諗新賽制，其實真係好費神。暫停一年可以畀大家休息吓，重新出發。」

盼與歷屆歌手Crossover

展望沒有比賽的這一年，沈宗賢充滿期待地表示，希望趁機與歷屆歌手大搞Crossover：「我哋好希望可以同中一、中三、中四嘅師兄師姐、師弟師妹，喺呢一年入面有更加多合作！如果個節目一直搞比賽，我哋就可能少咗呢啲跨屆合作嘅機會啦。」相信一眾《中年》粉絲，絕對可以好好期待這班歌手未來擦出的新火花！