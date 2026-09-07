《香港01》十周年｜阮政峰學生參戰亞運　歐倩怡望擴展營養中心

HOY TV主持阮政峰與歐倩怡日前（3日）出席《香港01》十周年慶祝酒會，歐倩怡在接受訪問時透露最近生活非常充實，除了參與HOY《健康關注組》的節目外，適逢九月開學季，她亦馬不停蹄地到不同學校舉辦健康講座。作為註冊營養師的她，更特別提到最近正為香港運動員提供營養指導。

HOY TV出席《香港01》十周年慶祝酒會。

為港隊亞運加油

提到運動員，身旁的阮政峰難掩興奮之情，笑言自己「解鎖了成就」。他首度透露在入行前曾擔任武術教練，今屆代表香港參賽亞運的何彥政是他從小開始教導的學生。如今愛徒長大成人，更代表香港參加亞運的武術長拳項目，並將於9月27日出戰。阮政峰與歐倩怡齊齊在鏡頭前為他打氣，呼籲大眾多多支持香港運動員。

在個人工作方面，阮政峰表示除了HOY的《運動關注組》外，他亦在香港電台主持一個探討「Gen Z」（Z世代）代溝話題的節目。隨著年底臨近，踏入各類活動與婚宴的旺季，他預計會接下更多司儀（MC）的工作，行程相當緊湊。

呼籲大眾多多支持香港運動員。（資料圖片）

未來十年

適逢《香港01》十周年，兩人亦送上誠摯祝賀。歐倩怡祝願《香港01》生日快樂、業務蒸蒸日上，並大讚活動現場人才濟濟、粉絲眾多，氣氛非常熱鬧。阮政峰則祝願《香港01》「越做越有」，他感嘆現今是資訊傳播迅速的年代，大眾都需要依賴優質的網絡平台獲取資訊。

被問到「未來十年的計劃」，歐倩怡充滿抱負，期望能進一步擴展自己的營養中心業務，並透露有意北上發展做更多內地的工作，將更多健康資訊發揚光大。至於阮政峰則幽默回應，希望十年後自己依然在娛樂圈穩步發展，並約定到時20周年慶典再獲邀出席參與活動。