《香港01》十周年｜何嘉莉陳嘉寶生圖狀態極好　鄭紹康讚出稿速度

《香港01》迎來成立十周年的重要里程碑，日前於香港會議展覽中心舉行盛大慶典，設酒會及晚宴慶祝。現場雲集政商界、文化界及演藝界等多位重量級人馬親臨誌慶，衣香綁影，場面相當熱鬧。歌手何嘉莉、陳嘉寶（Anjaylia）以及有「天下第一關」之稱的著名公關鄭紹康（Francis）亦特別到場支持，並接受《01娛樂》訪問，送上誠摯祝福。



兩位狀態超好！

陳嘉寶見證人生大事 何嘉莉自爆最愛睇親子時尚

陳嘉寶與何嘉莉結伴受訪，兩位靚媽保養得宜、狀態大勇。陳嘉寶笑言《香港01》陪伴了她過去十年的重要人生階段：「過去呢十年陪住我，每一次經歷咗結婚、生第一個、生第二個、生第三個，01都有新聞，我自己每一次都有截圖，亦都有好多親戚朋友截圖畀我哋，所以好感激，亦好開心可以一齊過十周年。」

何嘉莉亦大讚《香港01》新聞多元化，自爆是忠實讀者：「我每日都會睇01新聞，除了新聞、娛樂，我最鍾意睇佢嘅親子同埋時裝穿搭版塊。」談到保持身材與靚樣的秘訣，何嘉莉透露：「多做運動，同埋飲食上攝取蛋白質為主，多吃蛋和肉類。」陳嘉寶則笑言會偷師：「聽到媽媽級嘅秘訣，要Mark低筆記！我覺得最緊要保持有工作，有工作就有動力keep好自己。」

何嘉莉大讚《香港01》新聞多元化，自爆是忠實讀者。

「天下第一關」鄭紹康每兩三個鐘都睇一次 讚01快最新

同場的公關界名人鄭紹康（Francis）亦大讚《香港01》出稿速度快且貼地，是每日必看的資訊來源：「我每日都睇，每兩三個鐘都睇一次！只要有Notification（通知）彈出來，或者有有趣題材，我都會即刻禁入去睇。」

從事公關多年的 Francis 指出，傳媒行業變化迅速，要跟上時代絕不容易：「做公關同做人一樣，每日都要學習、要進步，接觸多啲新事物同新聞。《香港01》反應好快、行得好前，尤其突發新聞同事故回復速度極快，喺傳媒界做得非常好！」最後 Francis 亦祝願《香港01》十周年生日快樂，未來繼續與大家一同進步。

Francis與KOL小斯力撐！

Francis與KOL小斯力撐！