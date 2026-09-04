《香港01》十周年｜唐詩詠首演人母演技超班　激讚阿仔天才型演員

前無綫視后唐詩詠（Natalie）離巢後享受自由身，昨日（3日）她盛裝出席《香港01》十周年慶祝酒會。早前她在ViuTV劇集《日落下的彩虹》中首度挑戰母親角色，飾演基層人妻「斌嫂」，與潘燦良合演夫妻，並與COLLAR成員許軼（Day）及蘇文濤飾演兩母子，充滿層次感的突破性演出大獲網民激讚！

視后唐詩詠（Natalie）離巢後享受自由身。

過檔ViuTV拍劇獲讚演技超班。

零排練演母女痛哭戲 激讚拍檔屬天才型

劇中唐詩詠與Day飾演的母女，因女兒「小產」一事而引發的深情對話，令無數觀眾動容。唐詩詠受訪時大爆該場重頭戲原來是「零排練」上陣，她說：「嗰場戲我哋係從來都冇排過嘅！因為嗰一日阿Day有好多情緒，我哋見到佢有嘅時候，導演就話『喂，唔排，我哋即刻做得唔得？』我話OK好啊，咁就即刻試！做完都諗緊得唔得㗎，但出咗嚟我都覺得好開心，見到個成果。」

除了對Day的表現感到驚喜，她更點名力讚戲中冷面爆肚的兒子蘇文濤：「佢係我合作過，我覺得佢係一個天才型嘅演員！我其實都幾想再同佢再拍，佢真係有好多無限嘅可能。」她亦大讚Day充滿潛能，希望對方唱歌之外，還可以拍更多劇集。

在《日落下的彩虹》首度飾演人母，做Day媽媽。（劇照）

唐詩詠激讚「阿仔」蘇文濤係天才型演員。（劇照）

化身Threads新丁 網民拆解微表情感窩心

面對網民的熱烈討論，唐詩詠笑言自己為了緊貼民意，特意化身為「Threads新丁」。她感動地表示：「導演叫我上去睇吓，睇完之後好開心！佢哋好清晰睇得好犀利，好知道我哋每一個對白嘅用意。有時可能冇對白淨係用眼神，佢哋都可以講到俾我哋聽想表達啲乜，所以我睇嘅時候覺得好感動。」

追夢重返校園學整麵包

談到未來的發展大計，唐詩詠笑稱自己從不愛周詳計劃：「啱啱忙完宣傳，我唯一想嘅就係再去學整麵包，我想做返學生！」她表示只是單純想幫自己增值，懷念以前簡單純粹的上堂日子。

回顧過去十年的演藝生涯，唐詩詠百感交集：「呢10年我離開咗一間公司，去咗一個新環境，同大家一樣都面對好多問題。有時人生未必要知未來會點，唔需要太害怕。最緊要對自己有信心，同埋畀啲勇氣自己，只要嗰樣嘢我係好鍾意做嘅話就堅持啦！」展望未來，她期盼下一個十年能再遇上一個如「斌嫂」的角色，讓觀眾記得。

酒會上，唐詩詠見到陳志雲即興奮合照。

伍允龍同唐詩詠曾在tvb合作。