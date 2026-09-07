死有對証線上看1-5劇情丨演員陣容+播出時間｜陳曉華／馬貫東

TVB《死有對証》是由黃偉聲為監製，麥世龍、馬焱為編審，由陳曉華、馬貫東、阮浩棕、韋家雄及吳若希等人領銜主演的一套以時裝懸疑為題材的電視劇。《死有對証》幾時播？自2026年9月7日起，逢星期一至五晚上8點30分播映。本文將會介紹這部劇的每集劇情劇透及演員介紹。



《死有對証》故事大綱

新任女法醫程芷昕（陳曉華飾）從小受林琛（韋家雄飾）啟發，立志加入法醫科，入職後卻被上司林琛投閒置散。林琛與身為重案組高級督察的前妻高淑嫻（王綺琴飾）水火不容，兩人因女兒林雪蕾離家出走而再次交集。芷昕憑藉認真的工作態度贏得林琛認同，並與警員高俊（馬貫東飾）結緣，三人漸成默契十足的辦案鐵三角。芷昕閨密單佩嘉（吳若希飾）經歷失戀、失業打擊後轉任港聞記者，跟資深記者詹柏宇（阮浩棕飾）從歡喜冤家發展成互相扶持的夥伴。正當芷昕事業步入正軌，卻聞好友佩嘉死訊，誓要還原真相，為逝者發聲！

《死有對証》第1-5集劇情

《死有對証》第一集 (09/07)

清晨時分，有流浪漢於垃圾站內驚見疑似人肉屍塊。患有強迫症且為人心直口快的新任女法醫程芷昕，第一天上班便奉命趕赴現場搜索其餘人體組織，並在過程中與重案組警員高俊結下不解之緣。事後，滿腔熱誠的芷昕原想參與檢驗骸骨的工作，卻遭上司林琛投閒置散，無緣接觸核心調查。

其後，同僚法醫方文琪為歡迎芷昕加入殮房團隊，特意請客並從芷昕推薦的「佳權飯店」叫來外賣；豈料，林琛竟從中發現了與碎屍案相關的關鍵線索。與此同時，高俊亦正着手調查此案，所有追查線索竟不約而同地皆指向「佳權」。得知這驚人發展後，芷昕的閨密單佩嘉因早前曾吃過該飯店的飯菜而大感不安。

《死有對証》第二集 (09/08)

高俊等重案組警員隨即趕到「佳權飯店」展開調查，經搜證後確認店內為案發現場，而慘遭碎屍的遇害者正是老闆娘。在店內工作的姪女阮碧鳳及姪兒阮濤接受盤問時，同稱對姑丈、姑母失蹤不知情。其後，港聞記者詹柏宇窮追不捨地追訪阮氏姊弟，剛好被芷昕撞見後上前解圍，她更善意地邀請二人到家中作客。期間，細心的芷昕察覺碧鳳手上有紅疹，本欲關心她，但神色慌張的兩姊弟卻匆匆離開。

案情隨後迎來突破性發展，重案組接獲線報，隨即在廢屋中發現佳權老闆的遺體及老闆娘原先下落不明的頭顱；從現場跡象推斷，老闆疑似畏罪輕生。然而，當上司林琛解剖屍體後，竟然有重大發現……

《死有對証》第三集 (09/09)

當芷昕遇襲的危急之際，幸得高俊及時現身營救才得以脫險。其後，法醫科顧問醫生潘炳焱看出芷昕對工作的熱誠，遂主動勸說林琛給予對方機會。另一邊廂，佩嘉在街頭撞見男友出軌，怒不可遏下，她竟一氣之下拿了客戶交予她的名牌高跟鞋教訓男友，這場鬧劇被拍下後，此事在網絡上瘋傳。

工作方面，林琛仍不信任芷昕的能力，於是只着她負責應對家屬的工作。期間，有死者家屬拜託芷昕成全逝者的遺願，希望能讓她穿上低胸晚禮服出殯。然而，常規的解剖會在死者胸口留下疤痕，這令芷昕陷入兩難；為了讓死者不留遺憾，她最終只好硬着頭皮請林琛幫忙……

《死有對証》第四集 (09/10)

芷昕發現林琛為人雖然尖酸刻薄，卻甚尊重死者，甚至願花時間來達成家屬要求。最終在葬禮上，死者如願穿上晚禮服出殯。事後，當芷昕收到家屬的感謝短訊時，不禁回想起小時候因林琛啟發而立志當法醫的初衷，對上司大為改觀。

另一邊廂，失業的佩嘉面試新工作屢次碰壁，在走投無路之下，只能改當港聞記者。然而佩嘉第一天上班，就被前輩柏宇嫌棄，導致二人結怨，在職場上擦出不少火花。

不久後木工場發生命案，芷昕首次獲准跟隨林琛到案發現場工作，為此感到興奮不已。經過初步調查，重案組揭死者身分為多年前被下江湖追殺令的金牌殺手黑柴。由於死者的江湖背景極不尋常，警方循線索追查，強烈懷疑與社團頭目暴龍有關……

《死有對証》第五集 (09/11)

高俊從閉路電視查知暴龍手下生番、鯊膽曾於案發當晚進出木工場，隨即展開追捕卻被二人逃脫；行動期間，他更撞見追蹤此案的柏宇。身為記者的柏宇想報道工場命案，無奈消息被警方壓下來，令他大感氣憤。未幾，社團頭目暴龍親自將生番、鯊膽送到警署自首，但二人只承認曾與死者發生衝突，並沒殺人……

另一邊廂，重案組高級督察高淑嫻獲線索準備落案起訴生番、鯊膽，然而警方的推論卻與林琛判斷的死因不符。原來林琛、淑嫻本為離婚夫妻，如今兩人再因公事生磨擦。為了打破僵局，芷昕和高俊重回工場調查，過程中意外遇到一位與死者相識的小孩，更順利從其口中獲關鍵線索……

《死有對証》演員

陳曉華 飾 程芷昕

陳曉華飾演程芷昕（TVB）

馬貫東 飾 高 俊

馬貫東飾演高俊（TVB）

阮浩棕 飾 詹柏宇

阮浩棕飾演詹柏宇（TVB）

韋家雄 飾 林 琛

韋家雄飾演林琛（TVB）

吳若希 飾 單佩嘉

吳若希飾演單佩嘉（TVB）

陳熹潼 飾 方文琪