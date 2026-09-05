《香港01》十周年丨李蘊瘦身成功北上發展　甄詠珊佛系求愛恨結婚

壹意娛樂文化旗下四位藝人歐倩怡（Cindy）、李蘊（Renee）、甄詠珊（Carisa）及美女廚師鄭紫欣（Kobe），昨晚（3日）結伴盛裝出席《香港01》十周年慶祝酒會。四女除了齊聲祝賀《香港01》業務蒸蒸日上，更在受訪時大方分享各自的最新動向，以及對未來十年的人生藍圖。

壹意娛樂文化旗下四位藝人歐倩怡（Cindy）、李蘊（Renee）、甄詠珊（Carisa）及美女廚師鄭紫欣（Kobe），昨晚（3日）結伴盛裝出席《香港01》十周年慶祝酒會。

李蘊密謀復出過足戲癮 冀為自己活出精彩

久未在幕前演戲的李蘊，最近獲纖體公司垂青成功減磅，態狀極佳。她透露最近正積極在內地拍攝短視頻，順道為自己訓練演技。她直言自從生了小朋友後，大部分時間都專注湊B及唱歌，已很久沒有嚐過演戲的滋味，希望藉此發掘更多拍劇機會。

談到未來的十年大計，現年35歲的李蘊感觸地以直述句分享為人母的心聲：「過去真係花咗好多時間喺家庭同小朋友身上，而家小朋友開始慢慢大，望未來十年專注發展自己事業。雖然同埋家庭都一樣重要，但終於可以為自己諗多啲，發掘自己更多。我而家35歲，望到45歲可以令自己人生更加充實！」宣告全面重拾事業心。

李蘊瘦身成功！

甄詠珊推新歌《人揀人》 佛系心態尋覓Mr. Right

至於甄詠珊除了與李蘊一同在內地發展外，最近亦久違地推出了全新單曲《人揀人》，她笑言希望大家可以多多上網收聽支持。事業發展順利，感情方面又如何？甄詠珊坦言過去將太多心力放在工作上，未來的十年計劃絕對是「愛情至上」：「之前好多事都係事業行先，我就想嚟緊可以遇到Mr. Right，嚟緊十年望組織家庭！」不過她亦強調自己心態相當隨緣：「但我好佛系㗎，喜歡活在當下，嚟緊十年望每日都活在當下，珍惜現在。」

甄詠珊佛系求愛。

歐倩怡力谷運動營養學

回復單身的歐倩怡近年成功轉型，現時除了擔任HOY TV《健康關注組》嘉賓主持分享營養資訊外，9月開學季更會馬不停蹄到各間學校舉行講座。隨着亞運會逼近，Cindy更會為運動員提供營養諮詢服務，以專業知識力撐香港運動員。對於未來十年，她目標明確：「望推廣運動營養更加普及，營養事業越做越好。嚟緊會睇多啲《香港01》，希望嚟緊20周年再見！」

鄭紫欣預告大型Crossover

同場的美女廚師鄭紫欣（Kobe）則專注於研究跨界融合菜式，並率先預告10月將會推出大型日式Crossover系列，呼籲大眾密切留意。巧合的是，Kobe入行剛好滿十年，她笑言與傳媒機構的發展軌跡一樣：「我入行都係十年，同01係一樣，希望嚟緊同《香港01》一樣，越來越多人氣，多啲讀者支持！」

歐倩怡努力推廣運動營養學。