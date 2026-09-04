郭珮文爆黃宗澤「識食」論 事後零聯絡：以為冇咁大影響

郭珮文今日（4/9）以一頭亮眼的金色頭髮現身電視城出席 TVB 節目《女神配對計劃2》的宣傳活動。被問到為何突然換上新髮型時，她接受《香港01》訪問時透露是節目造型師的安排：「因為節目有個 造型師，佢覺得我金髮會比較有特色，同埋因為啱啱選港姐入公司嗰陣都係金色，所以佢覺得想 重現返。」

郭珮文以一頭亮眼的金色頭髮登場宣傳活動。（盧振輝攝）

至於自己是否喜歡這個髮型，她笑言：「我好鍾意呀，我自己心水顏色其實一直係金或者黑，我鍾意比較極端少少嘅。」她更補充為了染成這個效果，髮型師非常細心，分開了兩天拍攝並花費了數個小時漂染。

郭珮文大讚黃宗澤識食。（盧振輝攝）

提及在《女神配對計劃2》中是否有心儀的男參賽者，郭珮文坦承目前仍在了解階段：「宜家其實我哋仲未拍完嘅，我哋仲了解緊、認識緊。暫時有一個比較……都有個諗法喺度嘅，都係慢慢繼續認識咁。」被問到對方是否吸引，她直言：「都有嘅，有啲有眼緣嘅，同埋都 夾得來到嘅。」當問及參賽者中是否有如緋聞男友黃宗澤（Bosco）般帥氣的男生時，郭珮文即時笑言：「咁好難喎！不過我都要睇 feel嘅。（會唔會搵個好似黃宗澤咁「識食」？）呢個一定要，唔⋯⋯喂呀！唔係呀，等陣先！係要好識同我品嘗美食，唔好嫌我食太多嗰啲囉。」她透露目前正在了解中的男參賽者同樣對美食相當有研究：「佢哋都好……即係對美食都有啲見解嘅。」

最後被問到早前開口大讚黃宗澤「識食」而引起網民熱議後，被問到有否私下聯絡對方解釋，郭珮文笑著回應：「因為我以為我冇話太影響到佢，所以冇話特別去同佢講一聲。」