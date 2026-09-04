《香港01》十周年｜銀河新劇《地獄大狀》登場　車婉婉將推出新歌

《香港01》迎來成立十周年的重要里程碑，於9月3日（星期四）假灣仔香港會議展覽中心盛大舉行10周年慶典酒會及晚宴。現場有不少政商界名流及娛樂藝人出席，盛況空前、陣容鼎盛。其中銀河映像及銀河海潤，在CEO朱淑儀（Elaine）帶領下，率領龔慈恩、車婉婉、徐浩昌（肥腸）及蘇家樂到賀。



《香港01》十周年｜古天樂楊千嬅佘詩曼張敬軒等逾百藝人盛況空前

銀河映像旗下藝人（左起）車婉婉、徐浩昌（肥腸）、龔慈恩、CEO朱淑儀（Elaine）及蘇家樂，一齊支持《香港01》十周年慶典。（《香港01》攝）

銀河映像旗下藝人車婉婉率先來到會場。（《香港01》攝）

接受訪問時，Elaine先代表銀河映像及銀河海潤，恭喜《香港01》︰「希望繼續成功，每日都咁好。」龔慈恩就祝《香港01》生日快樂之餘，更表白自己好鍾意睇。車婉婉就更前瞻︰「祝《香港01》10周年，加多個零喺後面，100周年咁就正喇！」而肥腸跟蘇家樂就希望大家一齊支持，跟01一齊進步。

銀河映像旗下藝人車婉婉、龔慈恩、徐浩昌（肥腸）及蘇家樂，一齊支持《香港01》十周年慶典。（《香港01》攝）

談及近況，Elaine就推介銀河繼《三命》及《COURT！》之後，於10月5日在ViuTV推出第三部電視劇《地獄大狀》。Elaine︰「劇集會有林愷鈴主演，還有蘇家樂及徐浩昌（肥賜），希望大家多多支持。」龔姐早前在馬來西亞亦拍了一部穿越劇集《臥龍》，還有跟朱鑑然、童繽毓等合演，是一部關於三國時代的故事。「我好期待，希望大家會鍾意。」

銀河映像第三部劇集《地獄大狀》，將於10月5日開播。（《地獄大狀》預告截圖）

至於早前已宣佈暫別《中年好聲音》的車婉婉，已轉投處境劇《三代同糖》拍攝，回想四季以來的不停錄影，婉婉都覺得確要休息一下。「其實一直都冇停過，過去3屆做完過決賽，12點過後又可以Scan QR Code報名新一季，今年冇這一環節，自己都有少少不習慣。雖然是告別，但當中帶住好大份愛及不捨去離開。」而除了主持及劇集工作，婉婉原來已錄好全新歌曲，希望今年可以同大家分享。