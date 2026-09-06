專訪丨元華跟洪金寶成龍搵食　拒做大哥自組班底 ：我最多做跟班

香港資深武打演員元華（原名容繼志），近年移居溫哥華，早前難得返港與友相聚，亦應邀接受「由零說起」專訪。眼前的華哥一臉白鬍鬚，精神抖擻，穿上白恤衫配波點綠色短褲，76歲依然打扮得相當入時。



拍攝期間，華哥即席示範跳越街頭欄杆，雖然偶有失手，但順勢一個後翻依然穩穩落地，果然不負當年「筋斗王」的美譽。與成龍、洪金寶同為「七小福」出身，當師兄弟紛紛自立門戶叱咤影壇時，元華卻無意做「大哥」，笑笑口說：「我最多做跟班，唔做大班」，道出他大半生隨遇而安的處世哲學。



元華接受《香港01》「由零說起」專訪。（ 蕭堃桁 攝）

76歲的元華大哥精神抖擻，笑口常開！（王海圖 攝）

元華雖不是俊朗型小生，但從影逾半世紀，從來不缺演出機會。這份底氣，源於他童年打下的硬橋硬馬真功夫。元華的親父在他出世時離世，母親改嫁，與繼父及4妹同住。小時候的他十分頑皮，逃學是家常便飯，被母親打罵也毫不在乎，他笑著回憶：「我都無所謂㗎，因為太百厭，打完痛一陣就冇事，痛完又會去搵啲開心嘢玩下。」母親無奈之下，將連小學也未畢業的他送到于占元師傅處學習京劇，當作學一門手藝，一簽約就是十年 。

戲班生活極其刻苦，數十個小童全擠在一張千多呎的「百寶毯」上，練功、食飯、睡覺全在其中，毯子上混雜了汗水、尿床與冷飯菜汁的味道 。每日清晨七時起床，首項訓練便是靠牆倒立一小時 。師傅的教導毫不留情，雙手撐不住便要用頭頂地，元華生動地描繪當時的慘況：「如果畀師傅見到，就攞盆水放喺頭中間... 一跌落去就會浸親，唯有死頂！唔掂就沉落去啦......如果當年捱唔住，就冇今日嘅功夫底子。」

元華是七小福成員之一，拜京劇名宿于占元為師。（微博圖片）

元華（左一）是武丑生，翻騰動作了得。（圖片來源：由受訪者提供）

每朝起身就要做倒立一小時，訓練非常嚴格。（《七人樂隊》劇照）

為糖果互毆與李小龍的跨下之辱

在眾多師兄弟中，成龍、洪金寶與元彪最為頑皮，也是被罰得最厲害的 。元華憶述，當年過年大家會拿糖果當賭注玩撲克牌「廿一點」或「十三張」，有時為了輸贏起爭執：「輸咗或者我贏，洪金寶唔服氣話唔算數，大家就打交囉。」由於洪金寶身形較高大，元華往往落敗，而師傅見狀必定將兩人一同責罰 。

這班師兄弟日後各謀出路，身手敏捷、能連續在平地翻四十多個筋斗的元華，憑實力獲得已故巨星李小龍的賞識 。在電影《精武門》中，他飾演一名日本兵，面對李小龍，他要囂張地要求對方受跨下之辱。元華重現當日場景：「我話你想入去呀？喺我胯下爬過去啦，我帶你入去。點知一拳、一腳就踢咗我出去。」

76歲依然身腰板挺直，金雞獨立當然冇難度。（王海圖 攝）

華哥一時興起，即場大顯身手，一雀飛越高欄。(危險動作 切勿模仿）（王海圖 攝）

七小福為香港影壇供獻良多。（圖片來源：由受訪者提供）

巨星豪宅飲茶作客 人肉發電機電到抽搐

鏡頭後，李小龍對這班武師極為隨和，經常請他們到家中飲茶玩樂 。最令元華難忘的，是李小龍家中有一部發電機 。李小龍愛挑戰人體極限，要求他們與電流鬥力，元華憶述當時的痛苦：「如果你唔同佢鬥力，啲電會將你成個人扯歪晒。我試過，佢玩到六、七度，我哋玩兩三度已經頂唔順... 啲肌肉扯住晒，扯到個樣古靈精怪。」

元華身手不凡，18、9歲便獲李小龍賞識，成為御用翻筋斗替身。（網上圖片）

「華人與狗不行進入」成經典對白。（《精武門》 劇照）

高空跳海心口碎裂：「諗起真係死得」

武師出身的元華，大半生都在鏡頭前「搵命搏」，當中有兩次險死還生。1974年拍攝《捉鼠記》時，他擔任替身，要拿着裝滿毒品的行李箱從直升機跳海 。當日直升機因氣流越飛越高，遠超預期的二十呎，大會堂及添馬戰艦在腳下變得極細小 。元華在機上已無退路：「上到去就冇得返轉頭，原來咁高... 攝影助手一拍板，『華哥跳啦！』... 喺想跳同唔敢跳之間，當然唔得啦，硬住頭皮跳落去。」

跳機前他曾要求拋下行李箱插水，卻被導演堅拒：「啲毒品值幾千萬㗎，主角就係為咗呢個先跳飛機，你掉咗個喼咁仲跳嚟做咩？」入水一刻，強大水壓直衝心口：「啲水打落塊面度痛到飛起，水又深，撞到心口都痛... 個行李喼冇咗啦，碎晒，淨低個手柄。」在水底耗盡力氣的他，幸得船隻救起，他心有餘悸地說：「嗰刻覺得... 真係死得啦，諗返起都覺得危險，跳得唔好，成個身趴落去，真係五馬分屍。」

元華做替身時，試過在直升機跳落海。（ 蕭堃桁 攝）

稍有差池就會「五馬分屍」！（ 蕭堃桁 攝）

全個過程都要拎住個喼。（ 《捉鼠記》劇照）

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元華冇留鬍鬚，被嫌樣子太年輕。（ 《龍爭虎鬥》劇照）

洪金寶建議元華留鬍鬚，令拍攝機會倍增。（ 《東方秃鷹》劇照）

休克黑屏全靠洪金寶搖醒

另一次重傷是在《福星高照》做替身，要從高處撻落長餐桌的玻璃上 。為了跳得更遠，他仰高身子，結果失控飛過玻璃，後腦直接撞落桌尾的硬椅上 。落地一刻，他當場休克：「我見到眼前一黑，有個人行埋嚟，洪金寶大哥着住黃色衫行過嚟，跟住我眼前就黑晒，成個人軟晒。」幸好洪金寶立刻衝上前，用師傅當年叫醒休克徒弟的古法，死命攬著他搖晃大喊「元華醒呀！」，才將他從鬼門關拉回來 。

元華在《福星高照》做替身，要從高處撻落長餐桌的玻璃上，唔小心頭撞椅柄，一度休克。 （ 《福星高照》日本NG特集）

元華在《福星高照》做替身，要從高處撻落長餐桌的玻璃上，唔小心頭撞椅柄，一度休克。 （ 《福星高照》日本NG特集）

洪金寶即上前睇元華傷勢，抱起猛力搖晃叫醒對方：「元華醒呀！」 （《福星高照》日本NG特集）

留鬚定型大反派 無心插柳成冷面笑匠

隨著年紀漸長，元華深知武師不能做一輩子，便聽從洪金寶建議留鬚轉型，以成熟形象示人 。在《東方秃鷹》前他曾剃鬚演過臉上有金屬皮的機械人反派，洪金寶看過後覺得表現可以，便安排他演大反派，從此定型 。對於演反派，他極為豁達：「我唔介意，有人搵你做反派，即係有人認同你，有錢賺，點解唔做？」後來他發現自己做冷面角色時，觀眾反而覺得惹笑，便順勢接拍喜劇，開創了冷面笑匠的獨特戲路 。

冇留鬍鬚嘅元華。（《最後一戰》劇照）

拍過唔少《殭屍》系列電影。（ 截圖）

40度高溫拍《功夫》中暑 奪金像獎看透名利

轉戰喜劇後，元華成為周星馳電影的常客。拍攝《功夫》時，周星馳對演技要求極高：「你做幾個表情畀我揀... 拍完一個，佢覺得可能第二個會更好，就話『再拍多個睇睇啦』。」當中一場墮樓戲，元華要在高空被元秋扔下來，再被花盆扑頭 。當時上海正值炎夏：「氣溫成四十度，地下熱到出煙，跌隻雞蛋落去都會熟... 嗰場戲拍咗成個幾兩個禮拜，我趴喺地下第三日，已經頂唔順，中暑要入醫院吊鹽水。」甚至連找來頂替他趴在地上的替身也同樣熱到病倒 。

這份堅持為他贏得了香港電影金像獎「最佳男配角」殊榮，但他對名利早已看透：「其實獎項對我嚟講冇咩感覺... 冇咩期望，總之我可以賺錢就得。人哋覺得好嚟搵我，我願意拍願意演，從來冇諗過要攞獎。」

元華演出生鬼，即使唔笑都會令人發生。（《龍的傳人》劇照）

與周星馳合作無間。（ 《龍的傳人》劇照）

元華憑《功夫》奪金像獎「最佳男配角」。（ 《功夫》劇照）

周星馳對演員要求極高。（ 《功夫》拍攝花絮）

元華憑《功夫》奪《第24屆香港電影金像獎》的「最佳男配角」。（ 截圖）

元華和伍允龍是不同年代的武打影星。（ 資料圖片）

寧做跟班不自立門戶

當年他靠做散工一百五十元、做替身三百元的日薪，死慳死抵買樓 。對於別人花錢買名車，他不以為然：「六十萬可以買層樓啦，層樓可以喺街上走咩？啲車只會越舊越跌價，我就寧願買樓。」

與成龍、洪金寶不同，他從不發夢做大哥自組班底：「我唔係大哥，我最多做跟班... 舒服吖嘛，唔搞班底。因為你要照顧一班人，要搵嘢畀佢哋做，好傷腦筋㗎... 我做跟班好過做大班啦。」 這份安於本分的踏實，讓他活得比誰都自在。

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元華亦拍過不少成龍的電影。（ 《警察故事3：超級警察 》劇照）

元華指洪金寶大哥經常「派糖」慰勞搏命演出嘅兄弟，與元秋合照。（網上圖片）

元華係一位務實嘅人，拒自組班底：「我最多做跟班。」（王海圖 攝）

場地：Ask cafe

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