女神配對計劃｜35歲阮嘉敏自爆兩年冇拍拖：放工想搵個人一齊食飯

阮嘉敏今日（4/9）出席無綫真人騷節目《女神配對計劃2》的宣傳活動。單身近兩年的她，在接受《香港01》訪時坦言不介意公開尋覓真愛，更笑言自己在眾多參加者中雖然年紀最大，但對自己的吸引力依然充滿信心。

阮嘉敏今日出席《女神配對計劃2》的宣傳活動。（盧振輝攝）

對於今次參與配對節目，阮嘉敏坦言十分感激公司的安排。她笑著說：「我唔只攞正牌添啦！你哋成日都話公司唔俾我哋拍拖嘛，我都由Day 1參加呢個節目，同其他人都有話囉：『公司唔俾我哋拍拖，依家公司出埋騷錢俾我拍拖，幫我招募埋男仔，香港有邊間公司會做呢樣嘢。」

被問到是否希望盡快脫單，現年35歲的阮嘉敏大方承認自己確實到了適婚年齡，她笑言：「咁我都有咁上下年齡囉，我不過係入面最大個嗰嘛！同埋實會想拍拖啦，邊個唔想拍拖？你放工都想搵個人一齊食飯嘛。」她透露自己已經單身一段時間：「對上一段戀情都差唔多兩年前啦，都唔算好長，但都好想拍拖。」

阮嘉敏大讚今次參與錄影的男參賽者質素極高（盧振輝攝）

阮嘉敏又分享了自己對於事業與愛情的態度轉變。她坦言：「如果喺我以前剛入公司嗰陣，你問我想唔想拍拖，我會覺得我想將焦點放在工作上，但依家你問我，雖然我喺工作上依然有好多嘢想追求同挑戰，但我都想分啲時間去拍拖，係真嘅。」

作為節目中「最年長女神」，被問到會否擔心男參賽者被其他年輕女生吸引，阮嘉敏表現得十分豁達：「我又真係冇喎！因為我哋節目拍到一半有多，我都發現有啲男仔嚟到嘅目標都好明確，好想專一了解某個女仔但可能到後期配對唔成功，又會有轉變。今年規則係隨時可以轉，今日可以係我，明日可以係你，隨時轉返我都可以，所以我一啲都唔擔心。」

至於擇偶條件，阮嘉敏表示自己並沒有具體設定框架，最重要是看感覺：「其實我冇好特定嘅要求，對外貌又真係冇咩特別要求，工作或者背景我都冇介意過。我都係好講大家嘅感覺同相處，第一眼見到個感覺對我嚟講都幾重要。」