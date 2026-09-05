《香港01》十周年｜趙浚承為尤淑情感可惜　劉洋成師兄覺責任心重

《中年好聲音4》早前圓滿結束，趙浚承（Gary）和劉洋兩位「師兄」昨日（3日）出席《香港01》十週年活動時，分享了對今屆參賽者的看法。兩位直言有到現場觀看決賽，趙浚承大讚參賽者實力強勁：「有少少同我心入面預想嘅唔一樣嘅，即係可能嗰啲選手出咗少少意外咁樣。點都係三甲㗎啦喺我心目中尤淑情，冇帶耳mon咁樣，我點都覺得佢係三甲嘅人選。」他堅定地覺得尤淑情才是他的三甲之選。

趙浚承（Gary）和劉洋出席《香港01》十週年活動。

劉洋認為決賽當晚參賽者難免有些緊張：「第一個呢，我覺得他們還是有一點緊張，有好多的小的事故。比如說沒有戴ear mon啊，這就是緊張嘛，忘戴了嘛。」不過他都表示非常理解，坦言自己過往在演出時，亦曾因為緊張而忘記對白或歌詞。升級做「師兄」的劉洋表示多了一份責任感，寄語一眾師弟妹要繼續努力，做好本份。

劉洋認為升級做「師兄」多了一份責任感，寄語一眾師弟妹要繼續努力，做好本份。

趙浚承坦言為尤淑情感到可惜

趙浚承坦言為尤淑情感到可惜：「因為其實整個比賽落嚟，由一開始第一眼聽佢唱歌，第一次聽到佢唱歌之後，我都基本上覺得佢係前三都走唔甩㗎啦，一直都覺得係，佢水準亦都好穩定啦。」但在決賽的時候就忘記了帶耳機，直接跌出三甲之位。

趙浚承坦言為尤淑情感到可惜。

劉洋成師兄覺責任心重

劉洋認為自己已經變成師兄，所以承擔多了一點：「師兄就是一年長了一歲，長了一歲了之後呢，從我是師弟變成了師兄。之後呢感覺責任心會重一點咯。因為有我們的小師弟，所以我們要加油要努力。」他覺得自己應該當個榜樣，讓師弟妹們學習，但因為他之前不是藝人，所以他會加倍努力。

劉洋認為自己已經變成師兄，所以承擔多了一點。

對於早前曾志偉曾公開表示如果劉洋在今年參加，他一定是冠軍，劉洋聽完後立即表示「沒有沒有沒有、沒有沒有沒有」，他覺得自己去年時亦有失誤：「我也有失誤啊，我也忘歌詞啦，正常嘛，是不是。所以這個東西可能每個人對這個緊張的點不一樣。所以說我也緊張，我緊張的時候就會忘記歌詞。

劉洋覺得自己去年時亦有失誤。

被問到有沒有參賽者向他們請教，劉洋大方分享給參賽者貼士：「其實我也跟他們說了，其實在比賽的過程當中嘛，一定要，第一個呢選歌要穩定嘛，不要選你沒有把握，沒有把握完成的歌，你去比賽肯定是不行的，這是第一個。第二個呢其實還是比賽一定要放下包袱，你包袱越重的話，我感覺你的成績就會越差。」而趙浚承就笑言沒有人問他意見，他更自嘲是「內定冠軍」時場面搞笑：「佢哋覺得內定冠軍來的，內定的不用問的。」