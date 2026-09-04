方力申登台遭觀眾高舉中指挑釁以牙還牙反擊 Bob：應該無火藥味

林盛斌（Bob）今日（4/9）出席無綫真人騷《女神配對計劃2》的宣傳活動。提到好友方力申（小方）近日在內地登台表演期間，疑遭台下觀眾高舉中指挑釁，小方下意識以相同動作回敬，因而引發網絡熱議。對此，經常出埠登台且經驗豐富的Bob在接受《香港01》訪問時，亦大方分享了自己的看法。

林盛斌今日出席無綫真人騷《女神配對計劃2》的宣傳活動。（盧振輝攝）

大讚小方禮貌過人 相信純屬「搞氣氛」

Bob透露自己在約一個月前亦曾到訪同一場地登台，當時感受到當地觀眾非常熱情、現場氣氛極之熱烈，除了會不斷尖叫外，更會上前拉扯及擁抱。提到小方這次的「中指事件」，Bob表示自己當時不在現場，不清楚具體的實際情況，但他力撐小方性格溫和：

「我諗小方咁斯文、咁乖、咁有禮貌嘅人，係唔會做啲乜嘢係好有攻擊性或者好有侵略性嘅。純粹可能人哋同你舉中指玩下，佢又同你舉中指玩吓，其實都係搞下氣氛啫，一定大家都係開心笑吓，應該無火藥味。」

他補充指，若當時台下觀眾確實帶有侮辱性或惡意中傷，小方作為主持或表演嘉賓做出反應亦屬正常：「如果真係有侮辱性，咁你當時作為表演者，我覺得都好正常，會好自然咁出黎哼一聲，或者有啲嘢去回敬你，但我諗小方嗰吓都係限於意思吓，大家都係玩吓，過吓手勢，無事嘅！」

對於方力申中指事件，Bob指對方性格温和。（盧振輝攝）

分享應對不禮貌觀眾心得 善用群眾力量化解危機

被問到若自己在登台時遇到真正帶有攻擊性的觀眾會如何處理？Bob坦言自己非常幸運，多年來出埠登台遇到的多數是熱情的粉絲，最常見也只是合照時被緊緊抱着。不過，若真的遇到極不禮貌的現場狀況，他會選擇直接而有禮地正面交代：

「首先我好幸運就無乜點樣發生過呢啲事。如果即時嗰吓真係去到咁，我諗我都會同佢講：『先生，如果你再繼續做呢啲嘢，可能就唔好意思，要麻煩你離開呢個場地，因為咁樣好影響我嘅演出同心情，我諗大家都唔想嘅。』我諗其他觀眾人都會幫手嗌：『走啦！唔好搞啦！』咁佢自己都會識趣離場。」

自嘲心態面對現場騷 網絡攻擊一概無視

Bob又笑言自己平日做 Talk Show 時也經常自嘲，故面對台下的即興互動往往能輕鬆化解：「我自己有時都會爆吓自己名，講吓『龜頭Bob』咁。如果台下有觀眾跟住嗌，我都自嘲咗自己，佢咁樣講我又覺得無乜嘢。實體生活真係好少遇到侵略性嘅人，多數都係喺網絡世界，啲人無頭像、隱姓埋名寫啲攻擊性嘅說話，嗰啲當睇唔到、唔當係咩一回事就得。」