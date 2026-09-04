女神配對計劃2｜何沛珈大爆慶生遭男參賽者突襲 牽手舉動坦言嚇親

何沛珈今日（4/9）出席無綫真人騷節目《女神配對計劃2》的宣傳活動。她在接受《香港01》訪問時，大爆在拍攝以外的私人生日派對上，遭一名男參賽者突如其來的肢體接觸，坦言當下感到非常驚訝。

何沛珈大爆鏡頭外遭男參賽者突然拖手感驚訝。（盧振輝攝）

何沛珈透露，當時正值自己生日，眾人為她於派對房間舉行生日派對，並起哄要求該名男參賽者唱歌給她聽，豈料在進行互動時，對方突然牽起她的手，令她頓感不知所措。談及當時的反應，何沛珈表示：「其實嗰吓係嚇親嘅！因為本身被大家推出來站在中間聽生日歌已經好怕醜，再加上同嗰位男參賽者係第二次見面，突如其來的肢體接觸真係覺得好嚇親。」

被問到當時有否即時甩開對方，她解釋道：「嗰吓緊張過身體反應，所以我係即刻縮咗。其實我好怕喺追求過程當中過於主動或者不斷進攻嘅男士，對我嚟講好有壓力。大家仲喺互相了解嘅階段，咁快有身體接觸或者投入咁多感情、禮物同心機，我會覺得好有壓力，未必會真係同佢喺埋一齊。」

何沛珈今日出席無綫真人騷節目《女神配對計劃2》的宣傳活動。（盧振輝攝）

至於私下是否抗拒太過主動的男士，她坦言會扣分：「現實生活當中我都係會縮，如果只係見第二次就拖手，我會覺得佢唔係好尊重我。除非雙方都有感覺，例如過馬路時無端端牽手，咁樣我覺得到OK。如果喺認識過程當中就隨便牽手，我比較難接受。」

不過，她亦特別為該參賽者澄清，指對方平時性格較為害羞，當時只是在現場氣氛起哄下才有此舉動，因此自己並未對其產生惡感，亦不希望令對方感到難受。