專訪丨元華被後輩指點演戲　全不反駁 ：講就接受做就照舊

已故藝人林正英當年在亞視拍《殭屍道長》大收旺收，正準備邀好兄弟合作拍續集，卻被TVB捷足先登，讓元華拍下首部TVB劇集《殭屍福星》。在TVB的十六年，元華坦言拍劇比拍電影更加辛苦 。

劇集對白極多，且拍攝日夜顛倒。有一次，他要背誦三頁紙的對白，卻被安排在凌晨三四點拍攝，翌日清晨又要開工 。極度疲憊下，元華的腦袋當機：「個腦一片空白，實晒，空晒，真係捱唔到。」一向隨和的他終於發火：「火起上嚟，頭套都掟落地下，唔拍啦！」全場無人敢頂撞這位大前輩，導演亦只好妥協改天再拍，元華笑笑口說：「冇人嘰趷我！」

元華成功由龍虎武師轉型做演員，並加入TVB16年。（ 蕭堃桁 攝）

元華在TVB演出過不少入屋角色。（王海圖 攝）

首部TVB劇《殭屍福星》演芧山術士「孖八叔」。（ TVB劇集《殭屍福星》）

元華與林正英是多年好友。（《殭屍先生》 劇照）

「講就接受，做就照舊」的生存哲學

在電視台，面對資歷尚淺的年輕演員跑來教他演戲，元華展現了極高的EQ 。他不怒反笑，從不與人爭拗，全因他有一套獨特的生存哲學：「講就接受，做就照舊。」他堅信每位演員都應有自己的獨特風格，無法複製：「無一個人可以做到另一個人的演繹方法。邊個可以代替周潤發？邊個可以代替洪金寶？... 梁朝偉就係梁朝偉，去學梁朝偉注定失敗。」他不主動教人，是因為覺得「我自己都未做好」，面對別人的指點，他一笑置之，繼續堅持「元華」這個獨一無二的商標 。

堅守底線拒妥協離巢

對於離開TVB，外界曾猜測是否受「一年一騷」合約影響，元華霸氣回應這與他無關 。他有自己的身價底線：「我最低消費係二十集，你拍我一集，我都當二十集計，你畀錢就計二十集。」若是朋友求助，客串兩集他可以分文不取，但要談片酬就絕不退讓 。真正令他萌生去意的，是公司安排的角色越來越缺乏挑戰性：「唔會再畀一啲重要角色你，一路一路退... 淨係叫我做阿爸，叫我行埋一邊，咁我咪選擇離開囉，唔拍啦，冇晒動力同熱情。」

元華獲TVB厚待。（ 蕭堃桁 攝）

拍劇最低消費係二十集。（王海圖 攝）

曾與「星二代」謝霆鋒、洪天明等合作。（TVB劇集《撻出愛火花》）

李靖一角英氣十足。（TVB劇集《封神榜》）

隱瞞暈倒受傷只為護妻

現時的元華與太太Evina及子女移居溫哥華，過著半退休的恬靜生活 。他每天睡到自然醒以養生，接送五歲和八歲孫兒上學的任務全交給太太 。回首大半生，他感性地說：「人生最難忘嘅一章，就係同我太太結婚，搵到一個好伴侶。」為了不讓太太擔驚受怕，他從不提及片場的危險：「唔會同太太講... 日夜哦我，我最驚。」這份看似不經意的隱瞞，藏著的是元華對家庭最深沉的愛與保護。

元華晚年享清福。（王海圖 攝）

現移加拿大享兒孫福。（王海圖 攝）

現移加拿大享兒孫福。（圖片來源：由受訪者提供）

元華覺得人生最重要一章，就係娶得賢內助。（圖片來源：由受訪者提供）

弄孫為樂。（圖片來源：由受訪者提供）

弄孫為樂。（圖片來源：由受訪者提供）

場地：Ask cafe

想詳盡知道元華的故事？請上《香港01》YouTube睇足本訪問！