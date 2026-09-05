《香港01》十周年｜鍾培生為妻做煮飯公　甘願聽老婆話：換片渣啲

「百億富四代」鍾培生（Derek）日前出席《香港01》十週年慶祝互動，現場星光熠熠，氣氛熱烈。已升格為人父的鍾培生受訪時，不僅向《香港01》送上祝賀，更大談婚後家庭生活、湊女心態，展現出寵妻與好爸爸的溫柔一面。

鍾培生祝賀《HK01》十周年生日快樂！。（資料圖片）

深夜煮宵夜寵妻 自爆「聽晒老婆話」

月前太太莊雅婷為他誕下女兒，問到現時作為新手爸爸的生活，習慣沒有？鍾培生笑容滿面：「OK啦，老婆好好啊，所以啲嘢都好好。我而家聽晒老婆話㗎啦！」至於有否試過深夜突然被太太要求出去買想吃的東西時，鍾培生笑著透露，這種情況通常都是由他親自下廚：「都係煮啲餃子啊、麵啊、炒個麵咁樣囉。」不過換片方面，鍾培生則坦言「渣啲」，但都能應付到，自我感覺是良好的。

「百億富四代」鍾培生與太太莊雅婷一齊到場觀賞港姐決賽。（葉志明、盧振輝 攝）

夫妻貼中港姐三甲

談到日前與太太一齊去觀賞港姐決賽？鍾培生自言「貼中晒」四強佳麗。至於太太去年亦曾參與港姐面試，但後因保護區議會形象退選，記者問他看比賽時，太太有否在他耳邊開玩笑「如果我去年去選，可能冠軍係我」，鍾培生大方說：「我同佢講，我話妳係應該騷畀大家睇，選香港小姐就嫁咗畀最好嘅鍾培生了，香港小姐係有希望嘅！（太太咩反應？）佢都認同啊，不過我真係對佢好好嘅。」

目標生足六個組成八人大家庭

談到對未來十年的展望，鍾培生表示：「十年後希望係一個好嘅仔、好嘅老公、好嘅爸爸、好嘅老闆，亦都係一個好嘅Leader，好嘅榜樣。」

談到對未來十年的展望，鍾培生表示：「十年後希望係一個好嘅仔、好嘅老公、好嘅爸爸、好嘅老闆，一個好嘅Leader，好嘅榜樣。」（資料圖片）

當記者問到預計十年後家庭「陣容」會有多少成員時，鍾培生目標宏大：「希望六個！加埋我同太太就八個！」而雖然女兒還是BB階段，但鍾培生直言十年前已經為小朋友的學業去籌備，是超級「怪獸家長」，但現在看開了一點，最重要小朋友開心健康便可。談到太太讀書成績亮麗，現在還在修讀清華大學博士學位，這會否對子女有很高期望或給予壓力，鍾培生堅定表示，不會逼迫孩子：「最緊要係開心，健康擺第一位，開心，就OK啦！」