《香港01》十周年｜大細Hugo同時入劇組　余宗遙北上揾銀愈唱愈遠

男團Surfive日前（3日）現身出席《香港01》十周年慶典活動，不過現場五位成員中只有黃星綽、余宗遙及黃奕斌亮相，Surfive受訪時親自解畫，透露文佐匡因有工作在身未能出席，而另一成員冼靖峰則因身體不適缺席，對未能齊人現身感到十分可惜。

Surfive受訪時親自解畫，透露文佐匡因有工作在身未能出席，而另一成員冼靖峰則因身體不適缺席。

大、細Hugo同時加入劇組

提到最近的動向，Surfive表示正積極籌備下一首新歌，重任交由成員余宗遙（Dez）親自操刀努力寫歌。除音樂創作外，黃奕斌透露早前與「細Hugo」黃星綽參與了同一套劇集的試鏡：「呢個Casting我同細Hugo有Casting同一套劇，咁我相信好快大家都會見到，我諗可能年尾12月左右嘅時候就會見到我哋。」

大、細Hugo同時加入劇組。

余宗遙望吸收上次紅館經驗

演出方面，余宗遙將於9月19日前往貴州遵義參加演唱會，屆時會與內地歌手及Rapper同台交流，同場還會有林智樂（Felix）參與演出：「咁我都有幸唱到幾首歌，咁都同埋一啲都幾多人識嘅一啲內地嘅歌手、Rapper或者唱跳嘅歌手。場館都幾大，但係希望經過上次紅磡體育館嗰個試練之後，今次希望再穩陣多少少。」

余宗遙將於9月19日前往貴州遵義參加演唱會。

黃星綽真係同對手有親密互動？

此外，黃星綽有份參演的香港首部BL網劇《煙灰》正熱播中，他在劇中飾演潛入警隊的黑幫成員林同薛。談及劇中表現，黃星綽笑言雖然自己的出場集數有限，直到第五集才登場並接近尾聲，但過程相當驚喜。當被問到與對手是否有不少親密互動時，他大賣關子：「預告見到我哋好親密，會唔會有好多其他親密戲，我就唔透露住啦！」呼籲粉絲密切留意他的演出。