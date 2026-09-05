《香港01》十周年｜曾比特預告年底出首張個人大碟：自己做埋監製

曾比特（Mike）日前（3日）現身出席《香港01》十周年慶典活動，現場見他身形明顯消瘦不少，連五官輪廓都變得更加立體分明。被大讚「變靚仔」的曾比特難掩喜悅，笑言全靠堅持減肥以及轉換了新髮型，更強調減磅對改變外型真的十分重要。

曾比特現身出席《香港01》十周年慶典活動。

十年前曾比特仍是普通「打工仔」

回顧十年前的自己，曾比特憶述當時仍是一名在寫字樓工作的普通「打工仔」：「嗰陣應該都係追夢嘅一個過程，自己除咗有一個正職之外，咁跟住亦都有教唱歌。」當時他還會兼職教唱歌、做Wedding Singer（婚禮歌手）以及接Annual Dinner的表演。經歷了一段漫長的追夢期才得到成為歌手的機會，因此被問到下一個「十年目標」時，曾比特坦言不會為自己定下太長遠的計劃，反而傾向實事求是，逐步完成每年的目標，務求為大家帶來更多受歡迎的歌曲。

曾比特兼職教唱歌、做Wedding Singer（婚禮歌手）以及接Annual Dinner的表演。

曾比特終極「大計」

談及今年的終極「大計」，曾比特興奮地透露「我嘅人生第一個大碟就會喺今年推出」，他預計將於今年11月至12月期間就可面世，絕對是意義重大。他更大方「劇透」新碟內容：「入面有十首歌嘅咁，跟住有幾首會係自己可能同其他音樂人去一齊去寫。包括曲包括詞，咁應該都真係會有一首係自己嘗試落手去監製，自己做埋監製。」

曾比特終極「大計」是人生第一個大碟今年推出。

曾比特不會再刻意減磅

對於網民關注他會否無底線地繼續減肥，曾比特就大派定心丸，表示目前不會再刻意減磅：「最緊要就係健康，一路Keep住呢個身形，一路Keep住一個好嘅狀態，可以唱歌畀大家聽。」