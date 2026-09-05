《香港01》十周年｜關嘉敏認恨拍拖　對鏡頭喊話：幫我搵個老公啦

《香港01》迎來十周年的重要里程碑，日前特別舉辦慶祝活動。現場星光熠熠，關嘉敏（Carman）與韋雄亦有活躍出席，為《香港01》送上祝福，同時分享各自近期生活與工作的新近況。

關嘉敏祝賀《香港01》：「十週年生日快樂，收視爆燈！」韋雄亦表示：「祝《香港01》十週年生日快樂，愈來愈多觀眾，愈來愈多讀者！」（資料圖片）

關嘉敏入行10年盼去新疆旅遊放鬆

談及「十周年」這個數字，關嘉敏笑言，她今年亦剛好迎來出道十周年，所以同《香港01》真係好有緣份啊！」問到打算如何慶祝入行十周年，關嘉敏透露會獎勵自己去一個旅行，因為入行這些年都沒有給自己放過假，故有此想法，計劃前往新疆一個星期假：「我很想去新疆呢個地方，影下靚相，睇下風景，順便慶祝生日。」當問到是否會有男士同行幫她拍照時，關嘉敏稱這次是與一眾朋友前往：「有男有女，同埋有新疆當地人帶我哋周圍走。我以前跳過新疆舞，覺得嗰啲服裝好靚，所以好想去一次。」

關嘉敏透露稍後會去新疆旅行。（資料圖片）

韋雄告別日夜顛倒 生活轉軌帶8歲仔攻富士山

韋雄回憶自己十年前的生活，終日待在錄音室：「日夜顛倒，幫人做歌，朝早先返去瞓覺。而家十年後生活係正常返啲，因為有咗小朋友，要平衡返屋企同做嘢。」

而韋雄則透露暑假帶了女兒去大理和麗江旅行。（資料圖片）

韋雄透露，剛剛過去的暑假，煩惱為小朋友安排節目，他帶了女兒去了一趟麗江旅行，風景很漂亮，很值得去。他分享道：「我記得我上咗山之後，係要買氧氣來吸，因為雪山海拔高，但小朋友反而無事，只係貪玩吸幾啖。」而近日小朋友終於開學了，韋雄也情不自禁說：「『哇，開學啦，正！』，你知啦，做家長嘅都係咁樣。阿女現在八歲大，啱啱升三年級。」

場面熱鬧。（資料圖片）

關嘉敏想拍拖求「脫單」 期待《香港01》幫忙擇偶

在工作方面，韋雄透露自己目前正籌備新歌，已經完成錄音，正計劃適時推出。而關嘉敏則笑言，希望能與師兄韋雄合唱，在音樂上帶領住她。而談到感情狀況時，關嘉敏直言想拍拖：「但都要有先得㗎！豈有此理！而家追求者係有嘅，但我覺得最緊要係互相了解，啱溝通。」問到韋雄會否介紹些好男生給師妹認識？關嘉敏即笑著許下願望，對鏡頭喊話：「我希望十週年，《香港01》可以幫我搵到個老公啦！」