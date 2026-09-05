《香港01》十周年｜曾錦燊唔去放蛇驚黃咗　梁敏巧王汛文大讚幕後

「東張男女神」曾錦燊、梁敏巧（Maggie）及王汛文（Candice）日前（3日）驚喜合體現身出席《香港01》十周年慶典活動，除了《香港01》送上十周年祝賀，更在訪問中大爆鏡頭後的辛酸與惹笑秘聞。三位笑言今次並非事前夾定，全憑緣份在樓下相遇，便決定以「東張小隊」姿態結伴同行。席間三人盡顯搞鬼本色，互相爆料曾錦燊在場內狂掃漢堡包，足見感情深厚。

「東張男女神」曾錦燊、梁敏巧（Maggie）及王汛文（Candice）驚喜合體現身出席《香港01》十周年慶典活動。

曾錦燊成碟漢堡包自己食晒？

曾錦燊被梁敏巧及王汛文爆因肚餓而向現場的侍應問有沒有食物，梁敏巧笑指：「跟住個姐姐，好似見佢好肚餓咁樣就成碟Burger畀咗佢。」王汛文則表示：「其實個姐姐唔係成碟畀我哋嘅，佢諗住我哋攞㗎咋，佢自己成碟攞晒。」曾錦燊馬上澄清：「我食咗四嚿，佢哋兩個食咗三嚿！」

曾錦燊馬上澄清自己只吃了四個漢堡包。

幕後同事「好大犧牲」及「犧牲色相」

無綫資訊節目《東張西望》屢破社會奇案，一眾主持更因頻頻涉險而備受網民關注。談到近期《東張》連環踢爆多間按摩店涉嫌提供「邪骨」服務，引起全城熱話。曾錦燊指幕後同事親身扮「嫖客」去按摩：「我聽佢哋講係露咗個pat pat出嚟！」三人直指幕後同事「好大犧牲」及「犧牲色相」。

梁敏巧、王汛文、曾錦燊指幕後同事「好大犧牲」及「犧牲色相」。

「男神」曾錦燊未有親自出馬「放蛇」？

網民紛紛好奇為何高大靚仔的「男神」曾錦燊未有親自出馬「放蛇」？他隨即喊冤，笑言並非自己不想去，而是因為太易被認出：「其實好多人都問我點解我自己唔去放蛇，但係佢哋驚我個樣行咗過去就話認得《東張》，所以成件事就黃咗，同埋我個樣係唔似嫖妓嘅人啊嘛！」

曾錦燊唔去放蛇驚黃咗。

王汛文表示不是每次出動都要跑

《東張》主持經常要面對突發危險場面，被問到平時是否有練跑防身，他們笑指「走得快好世界」。王汛文表示不是每次出動都要跑：「好少可真係要追，有好多情況可能佢哋唔知道要點嘅話，佢企咗喺度或者走咗去廁所，咁你就冇得追。」而梁敏巧則認為：「人體好奇妙，當你知道要做呢，呢個腎上腺會突然之間飆升，你點都會追到，你唔會追唔到㗎！」曾錦燊偷偷大爆：「我聽祥哥佢哋講話諗住搞個東張運動會。」一眾主持比拼短跑實力，看看誰才是真正的「東張飛人」。