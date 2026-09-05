玄戰｜預測今晚 2.28 億六合彩開彩冧巴 神John心水多單數

昨晚（4 日）播出的《玄戰》，繼續是以直播形式進行的「黑先知晉級戰」。今集接受晉級考驗的是來自「八字組」及「塔羅組」4 位黑先知，分別是天晉、John、Baebae 及憑「復活」回歸賽道的 Hannah，兩條題目均圍繞今集神秘嘉賓江若琳，每條題目作答限時為 2 分鐘，相當刺激。

第一條題目，4 位黑先知需要在不知道嘉賓身份情況下，推算神秘女嘉賓於 2024 年如何和死神擦身而過，以及事件對女嘉賓的影響。主持德德補充，由於靠八字睇命盤需時，故製作組提前半小時將嘉賓出生日期給予天晉及 John，公開如此細節足證比賽絕對公平公正公開。

這條題目的答案是江若琳於 2024 年時遇上嚴重交通意外、不但「成架車反轉」、更一度有漏油情況，江若琳憶述當時不但受驚、頭部亦有受傷：「最得人驚係汽油漏晒出嚟，嗰一刻係好恐怖咯，當時腦海中就係諗『吓？我個仔好細個，我仲有個家庭，我一定要逃出生天呀！』」、「最後我喺天窗爬出去，嗰刻見到好多人救緊自己，有種靈魂出竅嘅感覺，真係人間有愛。」

江若琳續指事件對其有頗大心理陰影：「我到依家揸車都會好驚，尤其轉安全島或者畀其他車爬頭，我會全身由個手指開始一路痺到上膊頭，每一次我都同自己講，我要平安返屋企。」

這條答題，表現最標青的是「塔羅組」的 Baebae 及「八字組」的 John，Baebae 推算：「有衝擊感」、「推斷車禍」、「腰部以上，頭」，John 推算：「交通意外」、「頭有受傷」、「心靈上有長遠影響」，精準到令當事人江若琳一出場即大叫好恐怖，直指二人好中，而評審麥玲玲師傅則指 John 要用八字推算其實「唔容易」。第二條問題，4 位黑先知需憑感應及預測，推算江若琳帶了甚麼對其人生很重要的東西來現場分享，以及要算出物件背後的故事，綽號「定海神 John」的 John，竟近乎百分百道出物件是：「黃色、金色」、「戒指或頸鏈」、「抽到水性好強嘅牌，我會形容呢個係一個好有感情連結嘅東西。」結果當江若琳分享的頸鏈升上來時，全場甚至網民都大為嘩然，直指 John「準到核爆」，由於 John 自直播海選期間開始已表現相當出色，準確率幾乎每次都接近九成，難怪幫幫師傅笑言他應改名做「長勝將軍」。

而親臨現場感受黑先知功力的江若琳，亦對 John 的準確度感到極為驚訝：「好勁呀！係百分百準確呀，好驚呀！」、「神 John 真係好神呀」、「佢啲嘢真係百分之九十九中晒咯。」值得稱讚的是，John 雖然是八字組，但為了應付「感應物件」題，他也帶來了「易經塔羅」幫助推算，做足準備精神令人敬佩。值得一提的是，江若琳帶上節目的頸鏈的確別具意義，這條形狀像微笑的鏈嘴，原來是江若琳與老公蕭唯展拍拖第一份收到的禮物，而且因為意義重大，江若琳至今都每天戴著這條頸鏈：「當時係我人生最谷底嘅時間，我成日都喊、又唔開心，佢就話我送呢條頸鏈畀你，你攞喺心口上面，就代表住你以後都要會心微笑、要開心」、「所以我冇除過架，我依家（上節目）先除架咋！」「神 John」咁神，最終自然成功揮低其他黑先知以最高分姿態直接晉級，而由 myTV SUPER 觀眾即場投選的直接晉級黑先知則為 Baebae。

而 4 位跌入結界區的黑先知，June、BlackCat、天晉及 Hannah，昨晚齊齊面對「終極生存題」考驗，預測今（5 日）晚高達 2.28 億獎金的六合彩金多寶開彩結果，根據賽制，測中顏色可得 2 分，測中開彩 Number 可得 5 分，最高分者可直接晉級。而已晉級的黑先知，及首度公開身份的 5 位白先知（詳細 Profile）容後再公布）亦有加入預測行列。

定海神 John Profile

綽號「定海神 John」的麥兆恒（John）現年 37 歲，海選時已憑準確算中蒙面男父親病逝細節技驚四座，而入圍黑先知後，John 都一直未有失手，在首輪決戰中以最高分姿態晉級，實力穩定。 John 擅長八字紫微，自學十年，從事玄學工作四年，現職是主題樂園行政及創作。