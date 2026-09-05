港姐季軍李澤欣合照「偷偷趷腳」被指機心重 陳星妤：佢可能抽筋

關嘉敏與前港姐陳星妤昨日（4/9）齊齊以盛裝亮時裝騷，兩人打扮得體且充滿特色，成為焦點。在接受《香港01》受訪時，兩人分享了對時尚穿搭的獨到見解，陳星妤亦就近日今屆港姐季軍李澤欣在活動合照時「偷偷趷腳爭高」引發的熱議發表了看法。

關嘉敏與陳星妤出席時裝騷。（葉志明攝）

關嘉敏為著靚衫甘願挨餓 陳星妤指穿搭最重要顯身材

談及今日的造型與穿搭心得，關嘉敏表示自己與設計師相識已久，過往在不同節目及台慶活動中亦經常穿著對方設計的服飾，大讚其設計能提升個人高貴氣質。她透露為了以最佳狀態示人，當日幾乎不敢吃東西，只靠喝咖啡提神。陳星妤則表示這是自己首次參與該設計師的展覽，因為以前時間未能配合，加上自己本身是時裝設計出身，因此非常高興能親身支持本地設計。

被問到平日偏好性感還是保守風格時，兩人均認為美感才是核心要素。陳星妤表示：「我覺得又唔一定話係性感定保守，最主要係看個設計同埋佢背後整個主題，唔需要被布料嘅多少去框死。有美感得嚟，喺自己接受程度之內，我覺得性感係靚嘅都OK。」關嘉敏亦認同：「最緊要係要夾返自己嘅身型，出到嚟可以表達得到件衫嘅所有嘢，同埋靚就得㗎啦！」

陳星妤為師妹李澤欣講好說話。（葉志明攝）

回應李澤欣合照「趷腳」爭議 陳星妤笑言：可能佢抽筋

近日，香港小姐四強及得獎者一同出席公開活動合照時，季軍李澤欣被網民發現偷偷「趷腳」拉高身形，隨即引來網民批評舉止不夠得體、心機重。作為港姐師姐的陳星妤被問及此事時，展現出包容態度並為師妹護航。

對於李澤欣被網民質疑「機心重」，陳星妤即笑著保護師妹：「我覺得作為師姐都要保護吓師妹，可能佢嗰陣時抽筋呢！抽筋就要趷起個腳，抽筋陣時『呃』咁樣囉，都有可能㗎嘛！如果抽緊筋你係壓唔到落去㗎嘛。」

對於是否因身高差距而想拉近距離，關嘉敏則從專業培訓的角度給予解釋：「我自己覺得，因為我唔係選港姐出身，但佢哋參選時有好多訓練要教點樣站立、交叉腳點站。可能佢習慣咗呢個站姿，角度睇落去有較優雅嘅效果，所以我覺得佢都唔係有心嘅。」