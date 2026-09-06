「翻版苟芸慧」苦讀7年獲港大PCLL錄取　曾涉官非離巢絕跡娛圈

現年35歲的張慧雯（Lizabeth）在2010年參選國際中華小姐奪得季軍，因外貌與苟芸慧相似而備受關注，隨後簽約TVB，正式踏入演藝圈。張慧雯首度演出劇集就是大熱的《On Call 36小時》，飾演實習醫生「簡晶晶」一角，成功打開知名度，其後亦有參演《寒山潛龍》、《收規華》及《完美叛侶》等。早已淡出娛樂圈的張慧雯，近年重返校園修讀法律課程，日前她更宣布喜訊，獲香港大學法律專業證書課程（PCLL）錄取，距離成為執業律師目標再邁進一大步！

張慧雯（Lizabeth）在2010年參選國際中華小姐奪得季軍。（TVB）

張慧雯在《On Call 36小時》中飾演簡晶晶。（劇照）

張慧雯在《On Call 36小時》（2012）中飾演簡晶晶。（《On Call 36小時》截圖）

成功打開知名度。（《On Call 36小時》截圖）

戲份相當重。（《On Call 36小時》截圖）

已淡出娛樂圈。（IG@lizabeth.life）

張慧雯獲香港大學法律專業證書課程（PCLL）錄取。（IG@lizabeth.life）

張慧雯苦讀7年 獲香港大學PCLL錄取邁向執業律師之路

張慧雯在社交平台曬出港大法律學院發出的錄取信，可見她獲錄取為兼讀制（Part-time）PCLL學生，將於今年（2026年）9月入學，她寫道：「七年法律求學路，收到港大PCLL錄取的那一刻，百感交集。這七年，讀過堆積如山的判例，熬過無數個深夜，也經歷過艱辛的時刻。外人看見的是一紙offer，但只有自己清楚，背後是無數取捨、每一個謹慎的抉擇，每一次咬緊牙關的堅持，才換來今天可以入讀香港大學PCLL這份結果。PCLL是香港法律執業的關口，這不是終點，是另一個起點。無盡感謝所有一路相伴、給予幫助與支持我的人🌸🌸也想鼓勵仍在努力的你：那些默默付出的時光，終究不會白費。縱使過程坎坷，只要不放棄，總會慢慢靠近自己的理想。我成日鼓勵自己同朋友：『人嘅成長係量子躍遷嘅過程。』 學習係不斷積累的，它悄無聲息，但總有一日，會迎來爆發式的進階。未來繼續保持敬畏，在法律路上穩步前行。✨🙏🏻」

埋頭苦讀。（IG@lizabeth.life）

埋頭苦讀。（IG@lizabeth.life）

埋頭苦讀。（IG@lizabeth.life）

努力。（IG@lizabeth.life）

努力。（IG@lizabeth.life）

張慧雯選美入行 捲入藏毒風波星途受阻毅然離巢

出生於香港的張慧雯，父親是TVB普通話配音員張濟平，6歲半時舉家移民加拿大溫哥華，於安大略藝術設計大學平面廣告設計修讀學士學位。張慧雯在2009年參選多倫多華裔小姐奪得冠軍，翌年代表多倫多參選國際中華小姐，奪得季軍後留港發展，加入TVB後發展順利。不過張慧雯在2012年曾捲入男友人藏毒風波，雖然最終無條件釋放，但形象大受打擊，星途受阻。張慧雯離巢後一度北上發展，參與網劇拍攝及登台演出。

張慧雯在《On Call 36小時》中與魏焌皓有感情線。（《On Call 36小時》影片截圖）

張慧雯在《On Call 36小時》中與魏焌皓有感情線。（《On Call 36小時》影片截圖）

《巴不得媽媽》（劇照）

張慧雯（Lizabeth）在2010年參選國際中華小姐奪得季軍，因外貌與苟芸慧相似而備受關注，隨後簽約TVB，正式踏入演藝圈。（IG@lizabeth.life）

張慧雯重返校園投身法律 霸氣回應年齡質疑

2018年張慧雯淡出幕前後重返校園，報讀香港大學專業進修學院（HKUSPACE）與英國倫敦大學（University of London）合辦的法律學士課程（LLB），至2014年以二級榮譽優異成績畢業。如今張慧雯成功獲港大PCLL錄取，兼讀制將要修讀2年，畢業後可選擇成為事務律師（Solicitor）或大律師（Barrister），前者要受僱於律師事務所並完成至少2年的實習律師（Trainee Solicitor）訓練；後者需跟隨執業滿5年或以上的資深大律師進行至少6個月的實習大律師（Pupillage/俗稱「跟師傅」）。有網民質疑張慧雯年紀已經不小，估計要近40歲才做到律師，但張慧雯就霸氣回覆：「大把人30+至50+歲先轉行成功，法律行業最貴嘅正正係人生閱歷同處事智慧。客戶睇重嘅係能力同結果，能不能幫佢爭取最大權益，唔係睇身份證上嘅年齡。讀過法律應該最明白以事實同能力說話嘅道理，多謝關心我嘅前景。」

張慧雯淡出幕前後重返校園，報讀香港大學專業進修學院（HKUSPACE）與英國倫敦大學（University of London）合辦的法律學士課程（LLB）。（IG@lizabeth.life）

至2014年以二級榮譽優異成績畢業。（IG@lizabeth.life）

專業！（影片截圖）

轉型為法律界精英！（IG@lizabeth.life）