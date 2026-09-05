莊思敏分享母親喪禮片遭網民批博流量　淚灑回應：唔係早拍晚播

莊思敏（Jacquelin）與莊思明的母親、莊門拿汀江玉珠夫人於8月下旬與世長辭，享年82歲。莊思敏日前在社交平台分享母親喪禮及設靈的影片與照片，本想表達對母親的思念與紀錄當下，卻意外引來部分網民質疑，指其「連出殯都玩早拍晚播」，批評她利用母親的喪禮「博流量」，引發熱議。

馬來西亞拿督莊寶全家福。（ig@jacquelinchng）

莊思敏家人為母親江玉於珠日前8月30日至9月1日，一連三日舉行悼念儀式。（IG@jacquelinchng）

莊思敏社交平台分享母親喪禮片段。（IG/@jacquelinchng）

莊思敏出席時裝騷。（葉志明攝）

莊思敏出席時裝騷。（葉志明攝）

今日（5/9）莊思敏在喪母後首度公開露面，出席時裝展活動。雖然她努力整理情緒，但當接受訪問談及亡母時，依然難掩傷痛，數度哽咽落淚。同時，她亦大方回應了網民的種種質疑。

難掩傷痛。（葉志明攝）

數度哽咽落淚。（葉志明攝）

整理舊照情緒起伏 慶幸全家人陪母走過最後一程

莊思敏表示情緒已稍為平復，並開始重投工作：「好番啲啦，都叫平復咗啦，咁都要投入返工作。其實呢段時間情緒可能起伏會比較大啲，有時處理媽咪啲舊照片嘅時候，都有好多唔同嘅回憶浮返出嚟。」

重投工作。（葉志明攝）

莊思敏透露，母親生前已患病一段時間，因此家人早有心理準備。她最感欣慰的是母親臨終前並無承受太多痛苦，而且所有至親均隨侍在側：「喺我哋屋企人嚟講，其實大家都知道大慨會發生，所以唔算嚟得十分突然。我最緊要係佢冇痛苦，當時好彩、好感恩所有嘅屋企人都在身邊。我都未夢見過媽咪，我都好想可以夢見佢。」

淚灑回應。（葉志明攝）

否認「早拍晚播」博流量 坦言阻止不到他人想法

對於在社交平台分享喪禮片段而遭到網民圍剿，質疑她「博流量」及「早拍晚播」，莊思敏坦言自己並沒有為此感到不高興或介懷，並澄清該賬號只是個人紀錄生活的地方：「我又冇特別介懷嘅，因為一個用嚟分享我自己生活、想記錄我自己生活嘅帳號，當然公開帳號其他人會睇到，其他人有其他嘅諗法我係阻止唔到。我冇諗過個迴響係咁大，對於我嚟講，我只係想記錄住當刻嘅環境，因為現場好多親友都好有心送咗好多花過嚟，現場個佈置都係我相信我媽咪好鍾意嘅，所以只係想好好記錄一下。」

穿上白色T恤及黑色西裝的莊思敏步入禮堂，神情悲傷合十鞠躬。（IG/@jacquelinchng）

現場佈置華麗奢華。（IG/@jacquelinchng）

莊思敏發千字文悼念母親。（IG/@jacquelinchng）

對於網民的批評，莊思敏表示沒放上心。（葉志明攝）

針對網民「早拍晚播」及質疑有專業團隊拍攝的指控，莊思敏親自解釋了馬來西亞與香港喪禮習俗的分別：「其實唔係早拍晚播啦，亦都唔係來自任何嘅專業團隊，只係自己用手機好隨意咁拍下一些片段。喺馬來西亞個設靈方式同香港會有啲唔同，我哋個設靈時間會比較長，會擺兩日，第三日先舉辦出殯，所以時間上唔同。」

莊思敏澄清唔係早拍晚播。（葉志明攝）

遵從母親遺願 兄弟姊妹承諾互相照顧

莊思敏最後提到，母親生前最希望看到子女們能夠好好生活。目前喪禮大部份儀式已圓滿完成，家人亦特別挑選了母親生前最愛的花卉及優雅風格來佈置場地：「媽咪都係希望我哋可以好好生活，好好照顧自己。我覺得最緊要係我哋咁多個兄弟姊妹會繼續互相照顧。場地佈置我哋都加咗好多媽咪生前鍾意嘅花，儘量以比較高雅為主，都係媽咪比較鍾意嘅環境。」